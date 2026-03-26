気象庁は26日午後11時36分に津波予報（若干の海面変動）を発表しました。

気象庁によりますと、26日午後11時18分に三陸沖を震源とする強い地震が起きました。震源の深さは10キロメートル以上。地震の規模を示すマグニチュードは6.5と推定されます。

津波予報（若干の海面変動）が発表された地域は、北海道太平洋沿岸中部・青森県太平洋沿岸・岩手県・宮城県・福島県です。

若干の海面変動が予想されますが、被害の心配はありません。

◆気象庁からのお知らせ

これらの沿岸では今後２、３時間程度は若干の海面変動が継続する可能性が高いと考えられます。

◆津波予報（若干の海面変動）が発表されている全地域

・北海道太平洋沿岸中部

・青森県太平洋沿岸

・岩手県

・宮城県

・福島県

◆津波情報について

「津波予報(若干の海面変動)」が発表された場合

津波予報(若干の海面変動)は、津波による災害が起こるおそれがない場合に発表されます。若干の海面変動が予想されますが、被害の心配はありません。海に入っての作業や釣り、海水浴などに際しては十分な留意が必要です。

この津波予報に関する情報は27日午前3時00分まで有効です。

今後の情報にご留意ください。