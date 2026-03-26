26日午後11時18分ごろ、岩手県で最大震度4を観測するやや強い地震がありました。

【詳細】各地の震度一覧・最新LIVE

気象庁によりますと、震源地は三陸沖で、震源の深さはおよそ10km、地震の規模を示すマグニチュードは6.5と推定されます。

この地震により、日本の沿岸では若干の海面変動があるかもしれませんが、被害の心配はありません。

最大震度4を観測したのは、岩手県の盛岡市です。

【各地の震度詳細】

■震度4

□岩手県

盛岡市

■震度3

□岩手県

二戸市 八幡平市 滝沢市

雫石町 岩手町 紫波町

矢巾町 一戸町 宮古市

久慈市 山田町 普代村

野田村 釜石市 花巻市

北上市 遠野市 一関市

奥州市 金ケ崎町



□北海道

函館市



□青森県

青森市 平内町 八戸市

十和田市 三沢市 野辺地町

七戸町 六戸町 東北町

おいらせ町 五戸町 青森南部町

階上町 むつ市



□宮城県

登米市 栗原市 大崎市

色麻町 宮城加美町 涌谷町

宮城美里町 大河原町 丸森町

石巻市 松島町



□秋田県

井川町 秋田市 由利本荘市

にかほ市 横手市 大仙市



□山形県

鶴岡市 酒田市 遊佐町

村山市 中山町 河北町

■震度2

□岩手県

葛巻町 軽米町 九戸村

岩泉町 田野畑村 岩手洋野町

大船渡市 陸前高田市 住田町

大槌町 西和賀町 平泉町



□北海道

渡島北斗市 石狩市 当別町

新篠津村 札幌北区 札幌東区

札幌手稲区 札幌清田区 江別市

千歳市 恵庭市 知内町

木古内町 上ノ国町 北竜町

岩見沢市 南幌町 長沼町

胆振伊達市 室蘭市 苫小牧市

白老町 厚真町 安平町

むかわ町 日高地方日高町 平取町

新冠町 新ひだか町 浦河町

様似町 帯広市 音更町

十勝清水町 浦幌町 十勝大樹町



□青森県

五所川原市 つがる市 今別町

蓬田村 外ヶ浜町 板柳町

鶴田町 中泊町 横浜町

六ヶ所村 三戸町 田子町

新郷村 大間町 東通村

弘前市 黒石市 平川市

鰺ヶ沢町 藤崎町 田舎館村



□宮城県

気仙沼市 南三陸町 白石市

名取市 角田市 岩沼市

蔵王町 宮城川崎町 亘理町

山元町 仙台青葉区 仙台宮城野区

仙台若林区 仙台太白区 仙台泉区

塩竈市 東松島市 富谷市

利府町 大和町 大郷町

大衡村



□秋田県

能代市 男鹿市 潟上市

藤里町 三種町 五城目町

八郎潟町 大潟村 湯沢市

仙北市 秋田美郷町 羽後町

東成瀬村 大館市 鹿角市

北秋田市 上小阿仁村



□山形県

三川町 庄内町 寒河江市

上山市 天童市 東根市

山辺町 西川町 山形朝日町

大江町 大石田町 新庄市

最上町 舟形町 真室川町

大蔵村 鮭川村 米沢市

南陽市 高畠町 山形川西町

山形小国町 白鷹町



□福島県

福島市 郡山市 福島伊達市

桑折町 国見町 西郷村

泉崎村 いわき市 相馬市

南相馬市 双葉町 浪江町

新地町 会津坂下町



□茨城県

常陸太田市



□埼玉県

加須市



□新潟県

加茂市 新潟北区 新潟南区

新発田市 村上市 阿賀野市

■震度1

□北海道

七飯町 鹿部町 渡島森町

札幌中央区 札幌白石区 札幌豊平区

札幌南区 札幌西区 札幌厚別区

福島町 檜山江差町 厚沢部町

夕張市 美唄市 壮瞥町

洞爺湖町 登別市 士幌町

芽室町 十勝池田町 本別町

長万部町 赤井川村 ニセコ町

倶知安町 芦別市 滝川市

富良野市 南富良野町 増毛町

北見市 上士幌町 新得町

足寄町 標茶町 白糠町

標津町 別海町 根室市



□青森県

風間浦村 佐井村 深浦町

西目屋村 大鰐町



□宮城県

七ヶ宿町 村田町 柴田町

多賀城市 七ヶ浜町 女川町



□秋田県

八峰町 小坂町



□山形県

山形市 山形金山町 戸沢村

長井市 飯豊町



□福島県

白河市 須賀川市 田村市

大玉村 天栄村 矢吹町

棚倉町 玉川村 浅川町

福島広野町 大熊町 猪苗代町



□茨城県

笠間市 常陸大宮市 土浦市

石岡市 つくば市 筑西市

坂東市



□埼玉県

鴻巣市 久喜市 さいたま中央区

春日部市 幸手市 川島町

宮代町



□新潟県

長岡市 三条市 見附市

南魚沼市 田上町 出雲崎町

刈羽村 新潟東区 新潟中央区

新潟江南区 新潟秋葉区 新潟西区

新潟西蒲区 燕市 五泉市

胎内市 聖籠町 阿賀町

関川村



□栃木県

高根沢町



□群馬県

群馬明和町 邑楽町



□千葉県

香取市 柏市 浦安市



□東京都

東京墨田区 東京江東区



□山梨県

甲府市 山梨北杜市 笛吹市

中央市 忍野村 山中湖村



□長野県

諏訪市 長野南牧村



□静岡県

御殿場市

気象庁の発表に基づき、地域ごとに震度情報をお伝えしています。

新たな情報が発表され次第、情報を更新します。