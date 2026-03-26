土屋鞄のバックパック新作♡通勤にも映えるエレガントな2wayバッグ

上質な革製品で人気の土屋鞄から、洗練された佇まいと機能性を兼ね備えた新作バックパックが登場♡背負っても肩掛けでも美しく映えるデザインで、日常からビジネスシーンまで幅広く活躍します。細部まで丁寧に仕立てられた一品は、大人の女性にふさわしい上品さと実用性を両立。毎日のスタイルを格上げしてくれる注目アイテムです。

背負いも肩掛けも美しい2way設計

価格：176,000円(税込)

「エルノー2wayバックパック」は、背負う・肩掛けのどちらでも美しく見えるバランス設計が魅力。

細身のストラップとトップハンドルにより、カジュアルになりすぎず、きちんと感のある印象に仕上がります。

ランドセルづくりで培った技術を活かし、強度や耐久性、背負い心地にも配慮。見た目の美しさと実用性を両立した、大人のためのバックパックです。

リラックマとearth music&ecologyが夢の共演♡大人かわいい全7型

上品さ際立つ2カラー展開

カラーは「ブラック」と「スチールグレー」の2色展開。

ブラックはスタイリッシュで洗練された印象。オリジナルのシルバー金具がさりげないアクセントに。

スチールグレーは落ち着いたトーンで、やわらかく上品な雰囲気を演出。どちらもコーディネートに自然となじみ、オンオフ問わず活躍します。

内装はグレーで統一されており、汚れが目立ちにくい点も嬉しいポイントです。

収納力と使いやすさも魅力

A4ファイルや14inchノートPCが収納できる広いマチ設計で、通勤バッグとしても活躍。※ノートPCの外寸やケース装着状況により、収納できない場合があります。

背面にはファスナーポケットを備え、スマートフォンなどの必需品をスムーズに取り出せます。

さらに内装のホック付きベルトで形状をキープし、美しいフォルムを保てるのもポイントです。

毎日に寄り添う上質バックパック♡

2026年4月9日（木）より発売される本アイテムは、見た目の美しさと使いやすさを兼ね備えた大人のためのバックパック。通勤やお出かけなど、どんなシーンにも寄り添いながら上品な印象を演出してくれます。長く愛用できる一品として、自分へのご褒美や新生活の相棒に選んでみてはいかがでしょうか♡