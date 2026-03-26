森林の造林事業でうその公文書をつくったとして、霧島市の職員3人が減給の懲戒処分となりました。

今月25日付けで6か月間、10分の1減給の懲戒処分を受けたのは、霧島市の市長部局の50代の男性課長と50代の男性主幹、当時は市長部局にいて現在は上下水道部の50代の男性主幹の3人です。

男性主幹の2人は2024年度、市が管理する森林の造林事業で、実際には苗木を2000本植えたにもかかわらず3000本に変更したとうその公文書をつくりました。男性課長も虚偽と把握しながら了承し、「虚偽の完了検査」を実施したということです。

市と業者との間で結んだ植林の契約を巡って、市側は「苗木代」と「作業代」、業者側は「作業代のみ」と認識のずれがあったということで、3人は「苗木代」およそ300万円を補填するため、苗木を2000本から3000本に増やしたといううその公文書をつくりました。「年度末で手続きを急ぐために、うその公文書を作ってしまった」という趣旨の話をしているということです。

霧島市の中重真一市長は「市職員としての信用と品位を著しく失墜し、信頼を裏切る結果となり深くお詫び申し上げます」とコメントしています。

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