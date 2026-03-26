プログレッシヴポップバンドのAlternation of Generationsが、4月22日にリリースする復活EP『REVOLVE』のジャケット写真とアーティストビジュアルを公開した。

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Alternation of Generationsは、DANCHO（Vo）、YOSHIHIRO（G）、Ryosuke（Ba）、FUMIYA（Ds）など、ロックシーンの実力派によって2022年に結成。技巧派集団として、難解な変拍子と展開著しい楽曲にキャッチーなメロディを乗せた”プログレッシヴポップ”という独自のジャンルを形成した。

その後、約4年越しの再始動となる2ndEP『REVOLVE』は、デビュー時の盛り上がりを再び見せつける作品だという。

さらに、同作品のリリースを記念してリリースイベントも決定した。デビュータイミングではコロナ禍のため思うように活動できなかったが、今回は東京、大阪、札幌でリリースイベントが予定されているほか、オンラインサイン会も開催される予定だ。なお詳細は後日発表となる。

加えて、2ndEP『REVOLVE』より表題曲「REVOLVE」が先行配信中だ。

（文=リアルサウンド編集部）