お笑いコンビ・バナナマンの設楽統さん（52）と日村勇紀さん（53）が26日、ハリセンボンの近藤春菜さん（43）とともに、アルコール商品のイベントに登壇。新生活に始めたいことを話しました。

バナナマンの2人がそろってPRイベントに登場するのは久しぶりだということで、設楽さんは「たぶん10年以上やってないですね。だから緊張しています」とコメント。日村さんも「こんだけ人がいっぱいいてうれしいです」と心境を話しました。

司会者から、新生活に始めたいことを聞かれると、日村さんは「大型免許取得」と回答。「観光バスみたいなものを、運転してみたくてしてみたくてしょうがなくて」と話し、「来月から本当に行きます」と意気込みました。

設楽さんは「運動」と回答し、「今までも運動は本当に避けてきて、運動を本当にしないできたんですけど、ついにやろうかな」と話すと、日村さんから「これすごい発言だよ、実は」というツッコミ。日村さんから「ジムとかそういうこと？」と聞かれた設楽さんは「まだ具体的には考えてないけど、そういうとこ（ジム）にも行っちゃおうかな」と話しました。

3人が登壇したのは、アサヒスタイルフリー 新商品『トリプルゼロ』発表会です。