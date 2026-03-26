40・50代が【無印】で買うなら？ いまの時期に大活躍！「即戦力トップス」

何を着るか迷いがちな今の時季は、合わせやすいシンプルなトップスがあると、大人のデイリーコーデで活躍してくれそうです。そこで今回は【無印良品】から、即戦力になってくれるトップスを厳選。着心地のよさにこだわりを感じるロンTとシャツを紹介します。

コーデにさりげないトレンド感をプラス

【無印良品】「婦人 なめらかリブ編みヘンリーネック長袖Tシャツ」\1,990（税込）

「なめらかで柔らかな肌触り」（公式サイトより）のリブ素材を使用したヘンリーネックTシャツ。留め外しをアレンジできるフロントボタンが、コーデにさりげないトレンド感をプラスします。一枚で着るのはもちろん、ジャケットやカーディガンのインナーとしても活躍。春のレイヤードコーデでも活躍しそうです。

一点投入でコーデに春らしさを演出

【無印良品】「婦人 洗いざらしブロードスタンドカラー長袖ロングシャツ」\3,990（税込）

オーガニックコットン100%で「やわらかくしっとりとした風合い」（公式サイトより）のスタンドカラーシャツ。淡いピンクのストライプのデザインで、春らしいコーデを楽しめそう。ゆったりしたシルエットでラフに着こなしやすく、上品さと抜け感を両立するスタンドカラーで大人コーデになじむ一枚です。

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※こちらの記事では@mujistaff.daimyo様のInstagram投稿をご紹介しております。

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Writer：licca.M