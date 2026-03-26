Snow Man 目黒蓮が、本日3月26日より公開の新TVCM『Zoff meets 目黒蓮 SUNCUTGlasses調光＋BLC』篇に出演する。

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メガネブランド『Zoff（ゾフ）』グローバルブランドアンバサダーの目黒の出演する同CMは、4月3日より全国で順次放送となる。

4月3日より店頭で発売されるレンズ『ブルーライトカット調光レンズ』は、ブルーライトカット、紫外線カット、調光機能を備えたレンズ。屋内外でかけ替える手間を減らし、日中の強い日差しから夜のスマートフォン使用時まで、さまざまなシーンで快適に使用できるとという。

映像内で目黒は、本人によるナレーションで屋内外で使えるサンカットグラスの魅力を表現。

海外の雰囲気を感じる様々なシチュエーションで、軽やかにアイウェアを身に着け、仕事やプライベートなど日常を表現したシーンの中、いろいろな表情を見せていく。また、『Zoff』マスコットキャラクターでもあるシベリアンハスキーの子犬も登場するという。

あわせて公開された『「Zoff meets 目黒蓮 SUNCUTGlasses調光＋BLC」篇メイキング映像』では、外国人スタッフと撮影合間に楽しく談笑したり、シベリアンハスキーが目黒になつくシーンも見ることができる。また、インタビューでは新生活を迎える人に向けて「勇気をもって色々チャレンジするので、一緒に頑張れたら嬉しい」とコメントしている。

なお、4月3日より順次、原宿店、自由が丘メープル通り店、グランド東京渋谷店にてウィンドウ装飾が開始される。紫外線量でアイウェア部分の色が変わる、調光ウィンドウ装飾となっており、昼夜で異なる目黒蓮のアイウェア姿を楽しめるという。

（文=リアルサウンド編集部）