プレミアでのトップ4フィニッシュが濃厚なマンU 夏の補強ポジションはMF、左WG、左SBの3ポジション。ディオマンデらが候補に
ルベン・アモリム体制からマイケル・キャリック体制となり、好調を維持しているマンチェスター・ユナイテッド。現在31試合を終えて勝ち点55、今季は長らくアーセナル、マンチェスター・シティに次ぐ3番目の位置につけていたアストン・ヴィラを抜いて、3位に躍り出た。
チェルシー、リヴァプールといった上位を争うライバルが不安定なこともあり、来季の欧州カップ戦出場権の獲得は濃厚と見るメディアは多い。
まず1つ目のポジションがMFだ。ベテランであるカゼミロの退団が決まり、彼の後任を探す必要がある。クリスタル・パレスのアダム・ウォートン、ノッティンガム・フォレストのエリオット・アンダーソン、ブライトンのカルロス・バレバ等の名前がターゲットとして挙がっている。
そして、次が左サイドのWGとSBだ。
WGではエヴァートンのイリマン・エンディアイエ、ライプツィヒのヤン・ディオマンデ。どちらもアフリカ系のスピードのあるアタッカーだ。エンディアイエはプレミアでの経験は十分、ディオマンデは未知数で、移籍金も高額になると予想されている。
SBは今季存在感を示しているニューカッスルのルイス・ホールとフランクフルトのナサニエル・ブラウンの2人。現スカッドではルーク・ショーとの契約が来季まで、タイレル・マラシアは今季で満了となり、パトリック・ドルグはポジションを上げてプレイしているなど、手薄なポジションとなっている。