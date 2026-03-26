書店員をはじめとするさまざまな職業のマンガ好きによって選ばれる『マンガ大賞』 が26日に発表され、児島青さんの『本なら売るほど』が大賞に輝きました。

『本なら売るほど』は、気だるげな青年が営む古本屋『十月堂』を舞台に、本を読む喜びと人生の機微を描く短編連作シリーズです。当初は、マンガ誌『ハルタ』（ＫＡＤＯＫＡＷＡ）にて全5回の短期集中連載として始まりましたが、読者からの熱烈な支持を受け、正式に連載化されました。

これまでに、雑誌『ダ・ヴィンチ』の『BOOK OF THE YEAR 2025』コミックランキング1位、『このマンガがすごい！2026』オトコ編1位などを獲得しています。

マンガ大賞は、2008年にスタート。過去には、末次由紀さんの『ちはやふる』、野田サトルさんの『ゴールデンカムイ』、板垣巴留さんの『BEASTARS』、山口つばささんの『ブルーピリオド』、『葬送のフリーレン』（原作：山田鐘人さん／作画：アベツカサさん）、泥ノ田犬彦さんの『君と宇宙を歩くために』、売野機子さんの『ありす、宇宙（どこ）までも』 などが大賞に輝いています。