【DJI Avata 360】 4月発売予定 価格： 77,330円(機体単体) 116,380円（DJI RC 2付属) 159,830円(Fly Moreコンボ) 162,140円(Motion Fly Moreコンボ)

DJIは最新ドローン「DJI Avata 360」を発表、4月に発売する。価格は本体のみで77,330円。送信機とのセット「DJI Avata 360（DJI RC 2付属）」が116,380円。送信機に加え、バッテリー3つ充電ハブなどがセットになった「DJI Avata 360 Fly Moreコンボ（DJI RC 2付属）」が159,830円。ゴーグル「DJI Goggles N3」、モーションコントローラー「DJI RC Motion 3」などがセットとなった「Motion Fly Moreコンボ」が162,140円となる。

【Meet DJI Avata 360 - Above It All, See It All】

「DJI Avata 360」は搭載した360°カメラに装備された2つのレンズで球形に世界を記録。ドローン周辺のあらゆる風景を収録するため、従来のドローンのように機首についたカメラを向けるために機体を操作する必要なく、対象を追いかけるなど自由な映像制作が可能となる。飛行と映像編集を組み合わせれば、驚異の映像を作ることもできるだろう。

機体と一体化したプロペラガード装備。全方位障害物検知システムを搭載しており初心者にも安心して使える上、上級者ならば本商品の潜在能力をたっぷり楽しめるだろう。ゴーグルとモーションコントローラーを使えばFPV(一人称視点)飛行も可能。幅広い楽しみ方ができるドローンだ。