「マジで癒される」思わず「うまっ！」スコットランドで出会った“小さな幸せ”【現地発】
日本代表練習の取材目的でスコットランドのダンバートンに滞在中。宿泊先のホテルでちょっとした衝撃を受けた出来事があった。
ケトルとともに用意されていた“赤と銀の包みに入ったお菓子”を口にすると、思わず「うまっ！」と声が出た。
ドーム状のチョコレートの中には白いマシュマロ、その下にビスケット。調べてみると、スコットランドでは定番中の定番というお菓子だった。
チョコレート、マシュマロ、ビスケットのバランスが絶妙で、思わず近くのスーパーで購入してしまった。取材後、部屋に戻ってきてそのお菓子を食べると、「マジで癒される」。
スコットランドで出会った“小さな幸せ”。これも海外取材の醍醐味と言えるだろう。
取材・文●白鳥和洋（サッカーダイジェストTV編集長）
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ケトルとともに用意されていた“赤と銀の包みに入ったお菓子”を口にすると、思わず「うまっ！」と声が出た。
ドーム状のチョコレートの中には白いマシュマロ、その下にビスケット。調べてみると、スコットランドでは定番中の定番というお菓子だった。
チョコレート、マシュマロ、ビスケットのバランスが絶妙で、思わず近くのスーパーで購入してしまった。取材後、部屋に戻ってきてそのお菓子を食べると、「マジで癒される」。
スコットランドで出会った“小さな幸せ”。これも海外取材の醍醐味と言えるだろう。
取材・文●白鳥和洋（サッカーダイジェストTV編集長）
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