¡ÚÆÃ½¸¡¦Î¤»³WEEK②¡Û ¸Ï¤ì¤ë¥¢¥«¥Þ¥Ä¡Ö¾¾¸Ï¤ì¡×Á´¹ñ¥ïー¥¹¥È1°Ì¤ÎÈï³²¡¡³ÈÂç¤¹¤ëÈï³²¡¡ÂÐºö¤¬ÄÉ¤¤ÉÕ¤«¤Ê¤¤¡Ä¡¡È²ºÎ¤µ¤ì¤¿ÌÚ¤¬¥®¥¿ー¤Ë¡¡ºÆÍøÍÑ¤ÎÆ°¤¤â¡ÚÄ¹Ìî¡Û¡¡
Î¤»³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Í¤¨¡¢Íý²ò¤ò¿¼¤á¤ë¥Æ¥ì¥Ó¿®½£¡ÖÎ¤»³WEEK¡×¡£
¡Ö77Ê¬¤Î53¡×¡¢²¿¤Î¿ô»ú¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
¼Â¤Ï¤³¤Î¿ô»ú¡¢Ä¹Ìî¸©Æâ77»ÔÄ®Â¼¤Î¤¦¤Á53¤Î»ÔÄ®Â¼¤Ç¡Ö¤¢¤ëÈï³²¡×¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¿ô»ú¡£
¤½¤ÎÈï³²¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¡¢¾¾¤¯¤¤Ãî¤Ë¤è¤ë¡Ö¾¾¸Ï¤ìÈï³²¡×¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£
¾¾¸Ï¤ì¤Î¸½¾õ¤ÈÈ²ºÎ¤µ¤ì¤¿ÌÚ¤ÎºÆÍøÍÑ¤ò¹Í¤¨¤Þ¤¹¡£
¡ö¡ö¡ö
ËÌ¥¢¥ë¥×¥¹¤òË¾¤ß¤Ê¤¬¤é¡¢ÍºÂç¤Ê¼«Á³¤òËþµÊ¤Ç¤¤ë¤Î¤Ï¿®½£¿Í¤Î¼«Ëý¤Î¤Ò¤È¤Ä¡£
¤½¤Î°ìÊý¤Ç¡¢¸½¼Â¤òÆÍ¤¤Ä¤±¤é¤ì¤ë¾ì½ê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÖÄ¹Ìî¼«Æ°¼ÖÆ»ÃÞËÌ¥Ñー¥¥ó¥°¤Î¶á¤¯¤Ç¤¹¡£¹âÂ®Æ»Ï©¤«¤é¥¢¥«¥Þ¥Ä¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¸Ï¤ì¤¿ÍÍ»Ò¤¬»³Á´ÂÎ¤Ë¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
Ä¹Ìî¸©ÃÞËÌÂ¼¤«¤éËãÀÓÂ¼¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢¹âÂ®Æ»Ï©¤«¤é¸«¤¨¤ë»³¡¹¤Ç¤Ï¥¢¥«¥Þ¥Ä¤¬¸Ï¤ì¡¢»³È©¤¬¸«¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¾¾¸Ï¤ì¡×¡£¾¾¤¯¤¤Ãî¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥¢¥«¥Þ¥Ä¤¬¸Ï¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦Èï³²¤¬¡¢¿®½£¤Ë¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸©Æâ¤Ç½é¤á¤ÆÈï³²¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï1981Ç¯¡¢µìÌÚÁ¾·´»³¸ýÂ¼¡Ê¸½ºß¤Î´ôÉì¸©ÃæÄÅÀî»Ô¡Ë¤Ç¤Î¤³¤È¤Ç¤·¤¿¡£40Ç¯°Ê¾å¤¬·Ð¤Ã¤¿¤¤¤Þ¡¢¾¾¸Ï¤ì¤Ï¸©Æâ53»ÔÄ®Â¼¤Ë¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤Û¤È¤ó¤É¤¬Ì±ÍÎÓ¤ÇÈ¯À¸¡¢Èï³²ÎÌ¤Ï5.5ËüÎ©Êý¥áー¥È¥ë¤ÇÁ´¹ñ¥ïー¥¹¥È1°Ì¡¢¹ñÆâÈï³²¤ÎÌó20¡ó¤¬Ä¹Ìî¸©¤Ç¤¹¡Ê2023Ç¯ÅÙ¡¦Ì±ÍÎÓ¡Ë¡£
Ãæ¤Ç¤â¡¢ËãÀÓÂ¼¤äÃÞËÌÂ¼¡¢±ö¿¬»Ô¤Ê¤É¤ò´Þ¤à¾¾ËÜÃÏ°è¤¬¸©Æâ¤Ë¤ª¤±¤ëÈï³²¤Î4³ä¶á¤¯¤òÀê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ê2024Ç¯ÅÙ¡¦¸©Èï³²Æ°¸þÊó¹ð¡Ë¡£
±ö¿¬»Ô ÇÀÎÓÉô ¹ÌÃÏÎÓÌ³²Ý ÈÓÅÄÄ¾´õ·¸Ä¹
¡ÖÇ¯´Ö¤Ç¤¤¤¤Þ¤¹¤È¡Ê±ö¿¬»ÔÆâ¤Ç¡ËºòÇ¯¤Ï1800ËÜ¤ÎÈï³²¤ò³ÎÇ§¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£Ç¯¡¹1.5ÇÜ¥Úー¥¹¤ÇÈï³²¤¬³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¾õ¶·¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×
±ö¿¬»Ô¤Ç½é¤á¤Æ¾¾¤¯¤¤Ãî¤ÎÈï³²¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï2015Ç¯ÅÙ¡£Åö½é11ËÜ¤À¤Ã¤¿Èï³²¤Ï¡¢Ìó10Ç¯´Ö¤Ç¤ª¤è¤½173ÇÜ¤Î1899ËÜ¡¢»ÔÆâ¤Û¤ÜÁ´°è¤Ë¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»Ô¤Ç¤Ï¡¢¤³¤Î¸½¾õ¤ò»ÔÌ±¤Ë¤âÃÎ¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¡¢µîÇ¯4·î¤«¤éÈï³²¾õ¶·¤òÃÏ¿Þ¤ËÍî¤È¤·¹þ¤ß¡¢¾ðÊó¤Î¡Ö¸«¤¨¤ë²½¡×¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
±ö¿¬»ÔÄ¹À¦¤ÎÁ°»³¸ø±à¡ÊÉ¸¹â732¥áー¥È¥ë¡Ë¡£¿Í¡¹¤ÎÊë¤é¤·¤ÎÃæ¤Ë¤¢¤ë¡È¾®¤µ¤Ê»³¡É¤Ç¤¹¡£¤³¤ÎÆü¡¢»Ô¤Î¿¦°÷¤¬¾¾¸Ï¤ì¤ÎÄ´ºº¤ËÆþ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ñ¥È¥íー¥ë¤¹¤ë¿¦°÷
¡ÖÁ°²óÄ´ºº¤·¤¿¤Î¤¬10ËÜ¤Ç¤½¤Î¸å¡¢8ËÜ¤°¤é¤¤½Ð¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡£¤³¤Î¥¨¥ê¥¢¡×
ÉÕ¶á¤Ë¤Ï¾¾¸Ï¤ì¤Ë¤è¤Ã¤ÆÈ²ºÎ¤µ¤ì¤¿¸å¤ÎÀÚ¤ê³ô¤¬¡£´ÉÍý¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÈÖ¹æ¤¬½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ñ¥È¥íー¥ë¤¹¤ë¿¦°÷
¡Ö¤³¤ì¤ÏA¤Î711¡£¤³¤ìA¤Î711¤Î¤Õ¤¿»³ÌÜ¤Ç¤¹ ¤«¤Í¡×
Èï³²¤ò¼õ¤±¤ÆÈ²ºÎ¤µ¤ì¤¿¥¢¥«¥Þ¥Ä¤Ï¡¢ÌôºÞ¤¬Æþ¤Ã¤¿¥·ー¥È¤ÇÌ©Éõ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Þ¥Ä¥Î¥Þ¥À¥é¥«¥ß¥¥ê¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¾¾¤¯¤¤Ãî¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤ëÃî¤ò¶î½ü¤¹¤ë¤¿¤á¤Ç¤¹¡£¡Ê¾¾¸Ï¤ì¤ÎÄ¾ÀÜ¤Î¸¶°ø¤È¤Ê¤ë¥Þ¥Ä¥Î¥¶¥¤¥»¥ó¥Á¥å¥¦¤¬ÂÎÆâ¤ËÆþ¤Ã¤¿¥Þ¥Ä¥Î¥Þ¥À¥é¥«¥ß¥¥ê¤¬¡¢¼þ°Ï¤ËÈï³²¤ò³ÈÂç¤µ¤»¤ë¡Ë
¾¾¸Ï¤ì¤ò¿©¤¤»ß¤á¤ë¤Ë¤Ï¸¶°ø¤È¤Ê¤ëÃî¤ò¶î½ü¤¹¤ë¡¢¤³¤ÎÃÏÆ»¤ÊÂÐºö¤·¤«¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¥Ñ¥È¥íー¥ë¤¹¤ë¿¦°÷
¡Ö¡ÊÈï³²¤Ï¡ËÁý¤¨¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡£ËÜÅö¤Ë¤¢¤Á¤³¤Á¤ÇÁý¤¨¤Æ¤ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë´¶¤¸¤Æ¤Þ¤¹¡£ÄíÌÚ¤ÎÎ©ÇÉ¤Ê¾¾¤â¸Ï¤ì¤Æ¤ë¤È¤³¤í¤ò¸« ¤ë¤ÈÈó¾ï¤ËÈá¤·¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡×
¼ê¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï°ÌÃÖ¤òÂ¬Äê¤¹¤ëGPS¤Î¼õ¿®µ¡¡£Èï³²ÃÏÅÀ¤òÅÐÏ¿¤·¡Ö¸«¤¨¤ë²½¡×¤µ¤ì¤¿¡È¤¢¤ÎÃÏ¿Þ¡É¤ËÈ¿±Ç¤µ¤»¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
Èï³²¤Ï»³¤ÎÃæ¤À¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¾¾¤¯¤¤Ãî¤Ë¿ª¤Þ¤ì¤¿¥Þ¥Ä¤Ï»ä¤¿¤Á¤Î¿È¶á¤Ê¤È¤³¤í¤Ë¤â¡Ä¡£
¸©Æâ¤Ç¤ÎÈï³²¤Î³ÈÂç¤Ï¡¢²¹ÃÈ²½¤Ë¤è¤Ã¤Æ¾¾¤¯¤¤Ãî¤ÎÅ¬±þÈÏ°Ï¤¬¹¤¬¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¸¶°ø¤È¤â¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÂÐºö¤¬ÄÉ¤¤¤Ä¤«¤Ê¤¤¸½¾õ¡Ä¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢²¿¤È¤«¿©¤¤»ß¤á¤¿¤¤¡£
±ö¿¬»Ô ¹ÌÃÏÎÓÌ³²Ý¡¡ÈÓÅÄÄ¾´õ·¸Ä¹
¡Ö¸©Æâ¤ÇºÇÀèÃ¼¤ÎÈï³²ÃÏ¤Ç¤¢¤ëËÜ»Ô¡Ê±ö¿¬»Ô¡Ë¤ÎÌòÌÜ¤È¤·¤Æ¡¢Â¾¤Î»ÔÄ®Â¼¡¢Ì¤Èï³²¤Î»ÔÄ®Â¼¤ÎÊý¤Ë¡ÊÈï³²¤ò¡Ë¹Ô¤«¤»¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦Ìò³ä¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿ËÉ½ü¥é¥¤¥ó¤Î¤È¤³¤í¤òÍ¥ÀèÅª¤ËÀÚ¤Ã¤Æ¡¢¾¯¤·¤Ç¤âÂ¾¤Î½ê¤Ë¹¤²¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦°Õ¼±¤Ç¡¢º£¸å¤â¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×
±ö¿¬»Ô¤Ç¤Ï¡¢¶á¤¯¤Ç¾¾¸Ï¤ì¤Î¿´ÇÛ¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤Ï»Ô¡Ê¹ÌÃÏÎÓÌ³²Ý¡Ë¤ËÁêÃÌ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¸Æ¤Ó³Ý¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥®¥¿ー¤òÀ½Â¤¤¹¤ë髙¼èÍµÆó¤µ¤ó
¡Ö·ë¹½¤³¤Î·ê¤â¤³¤Ã¤Á¤Þ¤ÇÂ³¤¤¤Á ¤ã¤Ã¤Æ¤ë¡×
¾¾¸Ï¤ì¤ÎÈï³²¤Ë¤¢¤Ã¤¿¥¢¥«¥Þ¥Ä¤ò³è¤«¤·¤Æ¤¤¤ë²ñ¼Ò¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¾¾ËÜ»Ô¤Ç¥®¥¿ー¤òÀ½Â¤¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ö¥Ç¥£¥Ð¥¤¥¶ー¡×¤Ç¤¹¡£
ÀÄ¤ß¤¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤ä¡¢¤È¤³¤í¤É¤³¤í¶õ¤¤¤¿·ê¡£ÉáÃÊ¤Ê¤é¤¢¤Þ¤êºàÎÁ¤Ë¤Ï»È¤ï¤Ê¤¤¥¢¥«¥Þ¥Ä¤Ç¤¹¡£
8Ç¯Á°¤Ëºî¤é¤ì¤¿¡ÖÀÖ¾¾¥®¥¿ー¡×1¹æ¡£Èï³²¤Ë¤¢¤Ã¤¿¥¢¥«¥Þ¥Ä¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿¥¨¥ì¥¥®¥¿ー¡¢¤ä¤µ¤·¤¤²»¿§¤Ç¤¹¡£
髙¼èÍµÆó¤µ¤ó
¡Ö·ë¹½¾¾¸Ï¤ì¤¬¤Ò¤É¤«¤Ã¤¿ºàÎÁ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡£¤Ç¤â¤³¤¦¤¤¤¦·ê¤È¤«¤â¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤ª¤·¤ã¤ì¤Ë¸«¤¨¤Æ¤¯¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£ËÜÅö¤À¤Ã¤¿¤é¤³¤¦¤¤¤¦¤È¤³¤í¤ÏËä¤á¤Á¤ã¤Ã¤ÆÊ¿¤é¤Ë¤·¤Æ½Ð¤¹¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡×
¤¢¤¨¤ÆÀá¤ä·ê¤ò³è¤«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¥¢¥«¥Þ¥Ä¤Ï¾¾ËÜ»ÔÆâ¤Î»³¤ÇÈ²ºÎ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¼Ò°÷¤«¤é¡ÖÃÏ¸µ¤Î¾¾¸Ï¤ì¤ò¸«¤Æ¤¤¤Æ¥¢¥«¥Þ¥Ä¤ò²¿¤«·Á¤Ë»Ä¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÄó°Æ¤µ¤ì¤¿¤Î¤¬¤¤Ã¤«¤±¤Ç¤·¤¿¡£
髙¼èÍµÆó¤µ¤ó
¡Ö¾¾ËÜ¤Ç¤È¤ì¤¿ºàÎÁ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢»×¤¤Æþ¤ì¤Ï¤«¤Ê¤ê¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×
¾¾¸Ï¤ì¤Î¥¢¥«¥Þ¥Ä¤ËÌ¿¤¬¿á¤¹þ¤Þ¤ì¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë300ËÜ¤Î¥®¥¿ー¤¬À¸¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¹¤¬¤êÂ³¤±¤ë¡¢¾¾¸Ï¤ì¤ÎÈï³²¡£
ÁÕ¤Ç¤é¤ì¤ë²»¿§¤Ë¤Ï¡¢ÃÏµå¤«¤é¤Î¤É¤ó¤Ê¥á¥Ã¥»ー¥¸¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£