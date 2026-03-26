俳優の神尾楓珠さん（27）が26日、メイクアップブランドのイベントに出席。歌手で俳優の平手友梨奈さん（24）との結婚を発表後、初の公の場となり、報道陣からの新婚生活についての質問に答えました。

■平手さんとの新婚生活は…

神尾さんは、2月11日に平手さんとの結婚を発表。記者から「ご結婚おめでとうございます」と祝福の声がかけられると笑顔で会釈し、その後「新婚生活いかがですか？」と聞かれると、舞台袖に戻りながらも「幸せです！」と答えました。

■お花見はカメラで撮りたい

神尾さんが出席したのは『BURBERRY HER SAKURA JOURNEY ポップアップオープニングイベント』。日本の春を象徴する桜をテーマにしたイベントです。

桜にちなみ、“お花見に欠かせないアイテム”を聞かれた神尾さんは、“カメラ”と回答。「撮りたくなりますよね、お花見は。人物と桜とか。カメラは必須かなと思います」と話し、さらに「具体的な（お花見の）予定はないんですけど、行きたいです」と明かしました。

また、新生活を迎える人へのアドバイスとして、“やっておいた方がいいことは？”という質問には、「人の目を見る練習とかですかね。目を見てしゃべる練習」と笑顔で答えていました。