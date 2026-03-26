乃木坂46の川桜（22）のファースト写真集「エチュード」（4月14日に新潮社から発売）の発売前重版が26日、発表された。

情報解禁直後から大きな反響を呼んでおり、写真集公式Xのフォロワー数はわずか24時間で8万人を突破。その後も先行カットが公開されるたびに話題となり、先行カットの累計閲覧数は2800万回を超えている。現在、公式Xのフォロワー数は13万人を突破。近年のソロ写真集アカウントとしては異例の伸びを見せており、ファンの期待の高さがうかがえる。

また、全国13書店でのパネル展開催も決定。これは「坂道グループ」のソロ写真集史上最大規模となる。さらに、誕生日当日に特典が届く「お誕生日カード」企画や、自身の名前にちなんだ2書店での「かわさき×さくら展」など、ユニークな施策も次々と発表されており、発売に向けてさらなる盛り上がりを見せている。

初めてのソロ写真集はかねて憧れがあったというフランスで撮影。ニースとパリ、気候や雰囲気の異なる2都市での撮影を通じて、これまでにない多彩な表情を引き出した1冊という。