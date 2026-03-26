ロボットにAIの頭脳が伴っているのが「フィジカルAI」と呼ばれるものです。その頭脳となるAIを民間企業が連携し、共同で開発することを発表しました。

記者

「AIに動きを覚えさせるためにロボットを操作しています。これを50台規模で行う施設が作られます」

「フィジカルAI」が人に代わって、仕事をできるようになるには、自分で判断できる「頭脳」となる「AI」が重要となります。そのために「動きのデータ」を大量に集めて「AI」の精度を高める必要があります。

そこで、質の高いデータを集めるために、最大50台の人型ロボットに動きを教えて、データを集めるセンターが今年7月に開業されます。その運営は専門商社・山善や製薬会社のツムラなどが協力して開発をすすめます。

INSOL-HIGH 磯部宗克代表取締役CEO

「ロボットのデータ生成も経験できますし、何ができるか、どんなデータがたまっているかも分かってくる。かつ、導入した後に作りなおしたかった時に、センターに来て、そのモデルを改善して作ることもできる。この循環がすごい大事だと思っています」

自社だけで開発すると膨大なコストが掛かってしまうため、協力して費用の負担を軽くしています。将来的には自社の工場などで開発したAIを搭載した「人型ロボット」を配置して、「人手不足の解消」などを図りたいとしています。

また、23日（月）には、日立がAIの導入を検討する企業などに向けた施設を開設しました。工場などの現場でAIを使った最新技術を体験することができます。従来のロボットでは、「柔らかさ」や「カタチ」が一定ではない配線をつなぐのは難しい動きでしたが、日立の「フィジカルAI」は…

記者

「日立が開発したAIを搭載したロボットです。このロボットは柔らかい配線を最適な力でつかんで、3箇所のクリップに素早く付けることができます」

この「AI」は、一度教わった動きを自身で何度も繰り返すことで、精度と速度が向上するといいます。

「山善」がものづくり企業に行った調査によると、およそ44％の企業が、「人型ロボット」の導入に前向きな姿勢を示しています。

製造業や物流の人手不足が進み、その対策が求められる中、人の代わりに働く「フィジカルAI」の開発が加速しています。