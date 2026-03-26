政府の経済財政諮問会議（議長・高市首相）は２６日、米国の著名な経済学者２人を招いた特別討議を行った。

政策にかかる費用を税収などでどれだけ賄えているのかを示す「基礎的財政収支（プライマリーバランス＝ＰＢ）」について、２人とも日本で金利上昇が見込まれるとして均衡させる必要性を主張した。

招かれたのは、米マサチューセッツ工科大学（ＭＩＴ）名誉教授のオリビエ・ブランシャール氏（７７）と、米ハーバード大学教授のケネス・ロゴフ氏（７３）。

ブランシャール氏は、日本の債務残高は高い水準で金利上昇も予想されると指摘。数年後にＰＢの均衡が必要になると主張し、独立した財政機関による中長期の債務見通しを作成するよう提案した。

オンラインで参加したロゴフ氏は、これまでの日本の低金利は例外で、今後１０年で長期金利が３％に達する可能性があるとの見方を示し、危機発生時を除き、ＰＢを均衡に近い水準に保つ必要があるとした。

ブランシャール氏は、マクロ経済学の教科書を執筆するなど米国経済学界の大家で、財政政策の重要性を主張している。ロゴフ氏は政府債務危機の分析が専門で、ベストセラー「国家は破綻する」の著者。いずれも国際通貨基金（ＩＭＦ）チーフエコノミストを務めた経験がある。

諮問会議の事務方を担う内閣府によると、高市首相は特別討議でロゴフ氏に対し、財政当局が財政の持続可能性を示す上で留意すべき点や、市場が意識する指標について質問した。

ロゴフ氏は「中央銀行の独立性を確保することが大事だ。米国では投資家は、米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）の独立性が保たれているかだけを気にしている」とし、「首相が中央銀行の独立性を守る姿勢を見せたら、投資家は安心するのではないか」を述べたという。