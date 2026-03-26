2025年1月の広陵高校の暴力事案を巡り、暴力をふるったとされた生徒1人がSNSの投稿により名誉を毀損されたとして、刑事告訴していたことが分かりました。

広島県警に刑事告訴したのは、暴力をふるったとされた広陵高校野球部の当時2年生部員です。

告訴状によると2025年1月、被害生徒の親などが集団暴行された旨の内容をSNSに投稿・拡散したことで誹謗中傷を受け、名誉を毀損されたというものです。

また投稿などにより実名がさらされ、大学の野球部選考への参加を取り止めるなどの影響が出たと訴えています。

捜査関係者によると、県警は3月23日、告訴を受理したということです。

訴えた生徒は「事実に反する投稿が一度拡散されれば、個人が特定されたりと、取り返しのつかない事態を招きかねません。

今回、法的措置をとる決断をしたのは、今回の件で、歪曲された投稿が一人歩きし、バッシングを受けたこと、

高校ならび野球部関係者への被害回復への一助となれればとの思いで、警察の厳正な捜査を期待するとを願ってのことです。

告訴が受理されたことは、法に基づいた適切な判断が下されるための大きな一歩であると認識しており、

今後の警察の捜査に全面的に協力し、進展を静守してまいる所存です。」とコメントしています。

今回の暴力問題を巡っては、2025年10月、高校が第三者委員会を設置し、調査しています。

【2026年3月26日】