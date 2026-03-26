「中学生のママか〜」飯田圭織の息子が小学校卒業！ 「息子は照れ屋」とも明かす「どんどん成長してゆく」
元モーニング娘。でタレントの飯田圭織さんは3月26日、自身のInstagramを更新。「息子が無事に小学校を卒業」したことを報告しました。
【写真】飯田圭織の自撮りショット
コメントでは「愛息子様小学校ご卒業誠におめでとうございます」「かおりん、中学生のママか〜」「かわいいーーー！」「中学生活、大変なこともありますがそれ以上に楽しい思い出がたくさんできますね」「かおりんもひとまずお疲れ様でした」と、祝福の声などが寄せられました。
(文:多町野 望)
【写真】飯田圭織の自撮りショット
「嬉しくもあり、寂しくもありますね、、」飯田さんは「ご報告が遅くなりましたが、数週間前に息子が無事に小学校を卒業しました」と報告し、1枚の写真を投稿。美しい自撮りショットです。「よく頑張った6年間でした。4月からは憧れの中学生になります。本当によく頑張った！！どんどん成長してゆく姿は嬉しくもあり、寂しくもありますね、、これからもお節介によくご飯を作って、よくダジャレを言って、一緒に遊びたいと思います」と、息子への思いもつづりました。また「#なぜ私の写真でしょうか #息子は照れ屋だから」とも明かしています。
「息子、冷静、、笑」2月4日には「はやぶさとこまちの連結 息子、ずっと鉄道マニアでたくさん電車も見に行ったしプラレールやトミカも集めて図鑑も揃えたのに 10年後、、母のみハイテンション 息子、冷静、、笑 あんなに好きって言ってたじゃない〜」とつづり、新幹線の前でピースをしたソロショットを公開していた飯田さん。息子とのエピソードがほほ笑ましいです。気になる人は、チェックしてみてくださいね。
(文:多町野 望)