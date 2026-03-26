モデルでタレントの高田秋が公開した３ショットが話題を集めている。

高田は２６日までに自身のインスタグラムを更新。「大好きで尊敬しかないおふたり」とつづり、ＢＳ１１「ＢＳイレブン競馬中継 ＳＡＴＵＲＤＡＹ」（土曜・正午）でつながりがあるフリーの皆藤愛子アナウンサーと宮島咲良アナウンサーとの３ショットを披露した。

この投稿には「親友最高だぁ〜ぁ〜」「可愛いい」「最高です！素晴らしい！嬉しい」「１１美女トリオ」「めっちゃいい写真」「マジで久しぶりのこのメンツエモすぎるよぉ」などの声が寄せられている。

高田は日本テレビ系「笑ってコラえて！」の人気コーナー「朝までハシゴの旅」をきっかけにブレイク。「日本イチ一緒に飲みたい美女」として注目を集め、きき酒師の資格も持つ。ＢＳ−ＴＢＳ「町中華で飲ろうぜ」（月曜・後１０時）でも人気を集め、ＢＳ１１「ＢＳイレブン競馬中継 ＳＡＴＵＲＤＡＹ」（土曜・正午）のアシスタントＭＣなど競馬番組でも活躍。プライベートでは２０２２年１２月に一般男性との結婚を発表し、２５年７月に第１子出産を公表した。