俳優の上野樹里さん（39）と松本まりかさん（41）が25日、東京・渋谷区でフレグランスブランドが開催するポップアップイベントのフォトコールに登場。春から新生活を始める人たちへアドバイスを送りました。

今回のイベントのテーマは「果樹園の温もりを感じる英国の春の祝祭（フェスティバル）」。一足早く会場を訪れた上野さんは、「ものすごくかわいかったです。絵本の中の世界みたいに歩いているだけでも心地いいそんな感じの空間でした」と話しました。

また、まもなく4月ということで新生活を始める人たちへメッセージを求められると上野さんは、「新生活は、緊張するシチュエーションが結構あると思うので、自分を解きほぐしてリラックスさせてあげてちょっとほっと一息できるような、そんな時間を香りと共に大切にして過ごしてほしいなと思います」と話しました。

松本さんは、“物を捨てて、身の回りを整えることが大事”だと語りました。「やっぱりお片付けをすると本当に自分の中に余白が生まれてきて新しい、いいものが入ってくるスペースを空けておくっていうこと。それはすごく、とてもおすすめをします」とアドバイスを送りました。

（3月26日放送『Oha!4 NEWS LIVE』より）