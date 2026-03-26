メディアアーティストの落合陽一さんが25日、都内で行われた『デジタル・コンテンツ・オブ・ジ・イヤー’25／第31回AMDアワード』の授賞式に出席。功労賞を受賞しました。

落合さんはメディアアーティストとして活動するほか、筑波大学准教授、東京大学准教授を務め、さらに多数の大学で客員教授としても活躍。デジタルと現実、両世界を分け隔てなく扱う「デジタルネイチャー」世界を提唱し、長年にわたり、芸術・研究両面から多種多彩な発表を続ける活動が評価されました。2025年、大阪・関西万博ではテーマ事業プロデューサーとして、シグネチャーパビリオン≪null2≫（※）（読み方：ヌルヌル）を手がけるなど話題となりました。

■「ロボットと自然と人間が融合」

※数字の2は上付き文字

受賞に対して落合さんは「長い間デジタルネイチャー、計算機自然。物理の世界とデジタルの世界が行ったり来たりする世界観をどうやって作れるかってことをずっと考えてまいりまして。その中でも特にデジタルってものを作るそれが物理の世界になって、建築物になってしまったりとか、ロボットと自然と人間が融合するような世界観を生み出したりとか、デジタルってものを画面の中だったりとかコンピューターの中に入ってるものだけじゃなくて、外に出てきたりそれが人間を取り囲むようなさらに大きいものになったりとか、そういったことをどうやってこの世界に実現するのかっていうのを今でも常に考えています」とコメントしました。

■「“なんだこれは”と思うようなものを作り続けていきたい」

また、今後について「これからも、より面白く、より人間が見たときに“なんだこれは”と思うようなものを作り続けていきたいと思っています。このたびは栄えある賞をいただき、ありがとうございました」と締めくくりました。