Hey! Say! JUMPの山田涼介さん（32）が25日、フレグランスブランドが開催するポップアップイベントのフォトコールに登場。ファンに贈りたいプレゼントや、新生活を迎える人へのアドバイスについて語りました。

イベントにちなみ、“香りを誰にプレゼントしたいか”と聞かれた山田さんは「僕が身にまとって、ライブとかでファンの皆様とかに爽やかな香りをお届けできたらいいかなと思います」と回答し、「僕から（香水を）プレゼントしてもいいんですけど、ファンの皆さんにひとつひとつプレゼントしていたら、貯金が持たないかもしれないので。僕が身にまとって、僕の香りを楽しんでいただけたらなと思います」と話しました。

■新生活を迎える人にアドバイス

春ということで、新生活を迎える人にアドバイスを聞かれると「新生活が始まる時って、やっぱり不安だったりとか、緊張だったりとか、なじめるかなとか、いろんな思いが多分、交差してると思うんですけども。なんか、その不安だったり緊張感っていうのを、払拭しようと思わなくてもいいのかなって僕は思っていて」とコメント。

続けて「僕は新しい仕事をしてるとき常に緊張していますし、その緊張を楽しむ瞬間も、僕は楽しいなと思いながら日々を過ごしているので。不安や緊張を持ちながら、新しい生活に挑んで、新しい場所での自分のあり方みたいなものを見つけられたら、人としても成長できるなと思うので。この瞬間にしか味わえない、この気持ちを大事にしてほしいなと思います」とアドバイスを送りました。

山田さんは、緊張を楽しんだり和らげたりしたいときに、好きな香りを一振りしてから寝るようにしているといい「心の癒やしだったりになるのかなと僕は思ってやっているので、もし興味がある方は試していただけたらなというふうに思います」とお勧めの香りの使い方を明かしました。

山田さんが登場したのはフレグランスブランド『JO MALONE LONDON』が開催した『English Pear Festival （イングリッシュ ペアー フェスティバル）』フォトコールです。