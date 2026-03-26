日経225先物：26日22時＝450円安、5万2770円
26日22時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比450円安の5万2770円と急落。日経平均株価の現物終値5万3603.65円に対しては833.65円安。出来高は5479枚となっている。
TOPIX先物期近は3589ポイントと前日比27.5ポイント安、TOPIXの現物終値比は53.8ポイント安で推移。
○主要先物価格・22時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 52770 -450 5479
日経225mini 52765 -470 108850
TOPIX先物 3589 -27.5 8806
JPX日経400先物 32530 -290 189
グロース指数先物 685 -5 829
東証REIT指数先物 売買不成立
株探ニュース
TOPIX先物期近は3589ポイントと前日比27.5ポイント安、TOPIXの現物終値比は53.8ポイント安で推移。
○主要先物価格・22時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 52770 -450 5479
日経225mini 52765 -470 108850
TOPIX先物 3589 -27.5 8806
JPX日経400先物 32530 -290 189
グロース指数先物 685 -5 829
東証REIT指数先物 売買不成立
株探ニュース