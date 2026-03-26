　26日22時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比450円安の5万2770円と急落。日経平均株価の現物終値5万3603.65円に対しては833.65円安。出来高は5479枚となっている。

　TOPIX先物期近は3589ポイントと前日比27.5ポイント安、TOPIXの現物終値比は53.8ポイント安で推移。


○主要先物価格・22時00分時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 52770　　　　　-450　　　　5479
日経225mini 　　　　　　 52765　　　　　-470　　　108850
TOPIX先物 　　　　　　　　3589　　　　 -27.5　　　　8806
JPX日経400先物　　　　　 32530　　　　　-290　　　　 189
グロース指数先物　　　　　 685　　　　　　-5　　　　 829
東証REIT指数先物　　売買不成立

株探ニュース