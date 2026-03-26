ミス多発で社長から「何もしなくていい」と言われ絶望！「嫌なキャラが出てこない」読んでいて楽しいコメディ漫画【作者に聞く】
【漫画】本編を読む
主人公の多田野は、メールの誤字脱字は日常茶飯事！見た目はキリっとしていて仕事ができそうだが、取引先の会社名を間違えるなどミスが多く、社員のみんなに「仕事ができないよね〜」と言われる始末。さらに社長から「君は何もしなくていい」と言われ、「俺は会社に必要ないんじゃ」と落ち込む多田野。そんな彼には、見かけによらない特技があって…？道雪葵(@michiyukiaporo)さんの「クールなふたりは見かけによらない」を紹介するとともに、制作の経緯やコメディ制作の裏側について話を聞いた。
見た目はキリっとしていて仕事ができそうな主人公の多田野。しかし実際はポンコツで、取引先へ「多田野どす」とメールを送ってしまったり「氷の帝王」と呼ばれる社長にぶつかりコーヒーをかけてしまうなどミスを連発するばかり。心の底から反省していても、その容姿のせいで反省しているようにも見られず。社員のみんなに「仕事ができないよね〜」と言われてしまう辛い日々を送っていた。そんなある日、いつものように落ち込む多田野だったが、偶然スーパーで買い物をする社長の姿が目に入る。多田野は慌てて棚の陰へ隠れるが、会社での姿からは想像のできない社長の姿を見てしまうのであった…。
子供のころからコメディやギャグ漫画を好んで読んできたという作者の道雪葵さんは今回の登場人物について「多田野君は仕事ができませんが、できない理由は『責任感から来るプレッシャーに弱い』ことです。運動神経はよく、部活では陸上など個人競技は得意でしたが、バスケなど団体競技が苦手。そういった過去エピソードを含めて、一貫性を保つように気をつけました」と多田野くんと氷鷹社長の設定のこだわりを教えてくれた。また2人が生まれたきっかけは別の出版社で載せていただいた読み切りだといい、クールでどこか抜けているおじさまキャラは私以外も好きだろうなと思い今回の作品を書き始めたという。
読者から「作者のギャグセンスに脱帽！なによりも言葉のセンスがいい」「嫌な人が出てこないので読んでいて楽しい」と評判のいい本作「クールなふたりは見かけによらない」をぜひ読んでみてほしい。
取材協力：道雪葵(@michiyukiaporo)
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