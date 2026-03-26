3月28日のライブをもって解散するアイドルグループ「＃ババババンビ」の神南（かんなみ）りなが、3月16日に発売された「週刊プレイボーイ」最新号に登場した。



【写真】ぴったり横からショット、へそ出しタンクトップがあざとい！

ソロとして同誌に登場するのは約2年ぶり。自身のインスタグラムにオフショットなどを掲載し「＃週刊プレイボーイ さんに掲載していただいてます！そしてデジタル写真集『高く、羽ばたく』販売中です」と直球でアピールした。変形衣装でのお風呂ショットや、透け感たっぷりの衣装でのベッドにごろん姿なども披露している。



「週プレ」公式サイトにはインタビューも掲載。撮影のために腹筋ローラーで徹底的に鍛え、ピラティスに通い詰めて、さらにサウナでも水抜きをするというガチぶりを明かしている。また、グループ解散後も仕事を続けることを明言。地元・宮城での仕事を増やしたいとした上で「俳優の仕事もしていきたいですし、機会があればステージにも立ちたい」と夢を膨らませていた。



同号は宮部のぞみが表紙＆巻頭を担当。虹咲カリナ、杉本有美、宇咲（うさ）、高橋かの、和地つかさ、菊池桃子も登場している。



（よろず～ニュース編集部）