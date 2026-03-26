米国トランプ大統領との会談は「大きな失敗もなく、成功に終わった」との評価が自民党内外で高い高市早苗首相。だが、帰国後はあらゆる手段を使って実現を目指してきた予算の年度内成立が困難な情勢になっている。予算審議の最後の舞台となっている参院では、仲間であるはずの自民党内からも不満の声が噴出する事態だ。

衆院では、例年の目安である80時間より大幅に短い59時間という審議時間で押し切った高市首相だが、参院は少数与党。さらに同じ自民党内でも参院には独自の文化や雰囲気がある。

「憲法上は衆院の優越規定があるが、それだけに参院自民は時間をかけた丁寧な議論で独自色や存在感を出そうとしてきた。だからこそ、年度内成立にこだわって短い審議時間で参院の審議を終わらせようとしてきた高市首相への不満がうずまいている」（自民参院関係者）。

現在、参院自民をまとめているのは、松山政司参院議員会長や、石井準一参院幹事長らだが、この2人はもともと高市首相との距離が決して近いとはいえない。松山氏は2024年の総裁選の決選投票で高市氏ではなく石破茂氏を支持し、参院の旧岸田派にも呼びかけたほど。石井氏も元々、参院に多かった茂木派に所属していた。

そして両氏をはじめとする参院自民は、少数与党という不利な状況下で、立憲をはじめとする野党との折衝に苦労してきた。

「衆院での中道改革連合の結成により現在、立憲議員は参院だけ。衆院の旧立憲系も人数が大幅に減ってしまったので、立憲は参院で存在感を示すのに必死。参院では野党が比較的議席を持っているので、自民が年度内成立のために提案してきた土日の審議も、強気に拒否した形だ」（立憲関係者）

暫定予算編成は安倍晋三政権以来11年ぶり

こうした状況で参院自民は衆院と違って野党とのやりとりが綱渡りだったという経緯もあり、参院側からは高市首相へのあきれの声があがっているというのだ。

「衆院の自民国対幹部は『本当は年度内成立という無茶ぶりに嫌気がさしているが、衆院選で勝たせてくれた高市首相に頭が上がらないので従うしかない』と話していたが、参院は相変わらず少数与党で、高市人気の恩恵はさほど受けていない。ただでさえ高市首相と距離のある参院をないがしろにすると、今後支持率が下がったときに『2028年の参院選は高市首相では戦えない』といううねりが大きくなりかねない」（自民関係者）

こうしたなか、高市首相は予算が年度内に成立しない場合に備え、つなぎとなる暫定予算案を27日に閣議決定し国会に提出する方針を決めた。野党などから求められてもなかなか暫定予算編成を閣内に指示しなかったが、自らの置かれた厳しい状況を前に、年度内成立できない可能性を見越して「折れた」形だ。

暫定予算の編成は、2015年度以来11年ぶり。このときは前年12月に衆院選を実施したために予算案の閣議決定が遅れ、年度内成立ができなかった。当時の首相は、高市氏が慕う安倍晋三氏だったが、安倍氏はその後も選挙をこまめに実施し勝利することで、長期政権を築いた。高市首相も年度内成立がかなわなくとも、求心力を維持することができるだろうか。

文/中村まほ 内外タイムス