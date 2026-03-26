薄給の妻から慰謝料をむしり取りたい。架空の浮気被害を訴えてきたクズ夫に妻は立ち向かえる？【離婚カウンセラーインタビュー】
【漫画】本編を読む
夫の策略に嵌められ、借金を背負わされた妻の復讐を描く『夫がゴミだと気づいたので捨てさせていただきます』（ゴルゴンゾーラ：原作、とあじゃぱ：漫画/KADOKAWA）。はたして妻に逆転できる未来はあるのか。
元No.1キャバ嬢の菜々は、「会社のお金を使い込んだ」という夫・圭介のために、借金をしながらお金の工面をする。しかしそれは夫の仕掛けた罠だった。卑劣な印象操作で、逆転不可能な状況に追いやられた菜々…彼女はどう窮地を脱する？ 本作の夫婦を例に、離婚カウンセラーでもある「家族のためのADRセンター」代表・小泉道子さんに、夫婦の在り方やお金についての話を伺った。
小泉道子さん（以下、小泉）：不貞の慰謝料の相場は50万円〜300万円と言われており、100万円前後の判決も多いです。慰謝料は分割払いもあるため、高収入の夫がパートタイムの妻から慰謝料を取る、といったケースも起こり得るでしょう。
――夫は「お前の借金や浮気のせいで精神的な被害を受けた。その被害分も慰謝料がほしい」と迫ります。借金も浮気も夫が仕組んだ罠ですが、もしも妻がこのまま受け入れていた場合、どのような結末が考えられますか。
小泉：借金だけを理由に慰謝料を取られることはないと思います。しかし浮気が社会的に認められてしまうと「夫に精神的な苦痛を与えた」と見なされ、慰謝料の対象になってしまう恐れがあるでしょう。
取材・文＝あまみん
小泉道子（こいずみ みちこ）
「家族のためのADRセンター」代表。家庭裁判所調査官として、夫婦の離婚調停の仕事に15年間従事。その後、民間調停機関「家族のためのADRセンター」を立ち上げる。離婚カウンセラーとして、親の離婚に直面する子どもたちのケアにも力を入れている。