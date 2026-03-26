4人組ロックバンド・T-BOLANが、8月に開催予定の東京・日本武道館での公演をもって、活動に終止符を打つことを発表。メンバーがコメントを寄せました。

現在、T-BOLANは47都道府県をまわるラストツアー『T-BOLAN LAST LIVE TOUR 2025-2026 終章 SING THE BEST HIT JOURNEY 47』を開催中。その最終公演が『T-BOLAN LAST LIVE 2026 -FINAL in 日本武道館-』として8月10日に開催され、そのステージをもってバンドとしての活動を完結させることが明かされました。

T-BOLANは、ボーカル・森友嵐士さん、ドラム・青木和義さん、ギター・五味孝氏さん、ベース・上野博文さんの4人からなるロックバンド。1991年シングル『悲しみが痛いよ』でデビュー後、『離したくはない』『じれったい愛』など数々の名曲を生み出しました。解散や再結成、活動休止などを経て2017年に完全復活。アルバム制作や全国ツアーなど精力的に活動していました。

森友さんが心因性発声障害、ベースの上野博文さんがくも膜下出血や肺ガンステージ4と、メンバーが病に見舞われながらも、理想のパフォーマンスに向き合い続けたというT-BOLAN。“誰かに終わらされるのではなく、自分たちの手で物語（T-BOLAN）を閉じる”との思いで、今回の決断にいたったといいます。

会場については、メンバーの間で何度となく話し合いを重ねてきた中で、五味さんの「少年時代からの憧れ、武道館で最後を迎えたい」との希望で決まったということです。

■T-BOLAN メンバーコメント【全文】

一夜一夜が、ファイナル。

その先にある たった一夜の武道館へ。

47都道府県、すべての街に会いに行く。

あのとき交わした約束を、やっと果たせたと思っています。

悔いを残さないために、

自分たちの意思で“ラスト”を選びました。

2026年8月10日、日本武道館。

“約束の旅”のその先にある、

T-BOLANというバンドの物語を、その一夜を、

みんなと一緒に創り上げられたら嬉しい。

この日が、すべてになります。

武道館で待ってるな。

T-BOLAN 森友嵐士