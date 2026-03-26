元サッカー女子日本代表でタレントの丸山桂里奈が26日、自身のインスタグラムを更新。43歳の誕生日を迎えたことを報告し、お笑いタレント・明石家さんま（70）を含めた家族ショットを公開した。

「本日3月26日に、お誕生日を迎えました。早いもので生まれてから43年目です。母親になってからより親のありがたさを感じてます」とつづった丸山。夫で元サッカー日本代表の本並健治氏、3歳の愛娘との3ショットを公開。「こんなふうに私を愛してくれてるんだなとか、当たり前のように感じてしまいがちですが、今私が娘を思うのと同じ気持ちなんだなと。そう考えると父と母を愛おしく思うし、これからもっともっと大切にしたいとと感じます」と家族への思いを記した。

「43歳は新たなことを挑戦したり、好きな絵をたくさん描きたいし、あとはワールドカップもあるし、楽しくなる年な気がします」と予想。「父と母にありがとう、そして本並さん、ありがと。いつもたくさんの愛をくれます。私もたくさん返していきたいです」と意気込んだ。

「そして、さんまさん。さんまさん＝芸人さん、とお仕事したいという夢が引退してからずっと叶ってます」と明かし、さんまを含めた家族ショットも披露。「これから先も私の真ん中にいるさんまさん、よろしくお願いします」としたためた。

「そしていつもお仕事で共演してくださるみなさま、スタッフさん、応援してくれるみなさん、全ての人々に感謝をこめてます。最高の年にします」と締めくくった。