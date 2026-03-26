世界基準の親があえて我が子に「日本の公立小」を選ぶ理由。世界を知る映画監督が下した“意外な決断”
イギリス人の父と日本人の母を持ち、自身もインターナショナルスクールやアメリカへの留学を経験してきたドキュメンタリー映画監督の山崎エマ氏。海外の教育システムをよく知る彼女ですが、自身の息子は「日本の公立小学校に通わせたい」と言います。
第97回米アカデミー賞にノミネートされた短編映画でも日本の小学校を描いた山崎氏。インターや海外留学という選択肢がある中で、なぜ日本の公立小が「優れている」と語るのか。
著書『それでも息子を日本の小学校に通わせたい』（新潮社）から、世界を知る監督が行き着いた“究極の教育論”を抜粋・編集して紹介します。
【世界が注目】日本の公立小にしかない「価値」とは？ 監督が惚れ込んだ現場を見る
『小学校』プロジェクトが始まったのは息子が生まれる前ですが、その頃から一貫して「いつか子どもが生まれたら日本の小学校に通わせたい」と言い続けてきました。
この思いは、実際に息子が生まれ、さまざまな小学校教育の現場を取材した今、変わるどころか、むしろ強くなっています。
だから、この問いには「その予定です」とはっきり答えるのですが、そのたびに相手から驚かれるのです。
我が家の場合、夫がアメリカ人であることや私の経歴から、インターや海外の学校に行かせるなど他の選択肢がたくさんある中で、あえて日本の公立小学校を選ぶということが意外に感じられるようです。
それでも私は、地元にある日本の公立小学校に息子を通わせるつもりです。6歳から12歳という年齢の子どもに与える環境として総合的に見た時、日本の小学校教育はどのシステムよりも優れていると感じているからです。
もちろん、それぞれの場面を切り分けて見れば、日本の教育制度や環境には課題も多いと思います。それでも、その課題や欠点を上回る魅力が日本の小学校にはあるのです。
まずは、学校に求めすぎないこと。
日本社会は、今まで学校にあまりにも多くのことを背負わせすぎてきました。学習面だけではなく、生活や道徳観までを教育の対象とする全人教育という理念に加え、近年は小学校でも英語教育やタブレットなどを使ったICT教育等、新たな「〇〇教育」と呼ばれるものが次から次へと導入されています。
今後も学校教育に求められる範囲は広がり続けることが予想されますが、これでは学校がパンクしてしまうのも無理はありません。
私からすれば、学校という場所の最も優れた長所は「いろいろな人が集まっていること」に尽きます。家庭の中ではどんなに頑張っても再現できない、他者との出会い、そして摩擦を体験できるのが学校の良さなのです。
自分とは違う子どもたちと出会い、共存していく。それを見守ってくれる存在である先生にも、もちろんいろいろな人がいる。友達の中にも先生の中にも、好きな人もいれば、苦手な人もいる。そういう環境だからこそ、生き方を学べるのです。
「それならば、多様なバックグラウンドの子どもたちが集まるインターの小学校に行かせた方が良いのでは？」と思う人もいるかもしれません。
でも、少なくとも私の通っていたインターでは子どもたちの「個」を伸ばすことを何よりも大事にしていて、他の人たちとの共生やコミュニティ作りを優先して学ぶ環境ではありませんでした。だから、やはり日本の小学校が良いと思うのです。
親として、息子が通うことになる学校に最も期待したいのは、日々の係活動や年に数回の行事を通して、子どもたちが責任を持って自分の役割を果たす経験で得られる教育的な価値です。
「非認知能力」という言葉が最近にわかに注目されていますが、学校でできる様々な経験は、今も昔も変わらず非認知能力を伸ばすものであったし、これからもそうあり続けてほしいと思っています。
純粋で、何事もスポンジのように吸収する幼い年齢の子どもたちだからこそ、道徳観や生活習慣まで教える小学校教育の本質が生きる反面、一つの価値観に縛られ、世界が狭くなってしまうというリスクもあります。
だからこそ、いつも過ごしている学校とは違う場所もあるのだと教えたり、日常の中でも「学校で習うことがすべてではなくて、他の考え方もある」ということを、バランスを取りながら伝えていきたいと思っています。
我が子がトラブルに巻き込まれたり、納得いかないことに遭遇したりした際には、学校と話し合うことが必要になることも当然あると思います。だけど、条件反射的に学校を責める姿勢になる前に「子どものために、今自分にできることは何か」とまず考えられる親でありたいと思っています。
いざという時に自分で乗り越える力を持った子どもに育てるためには、困難に直面した時、誰かのせいにすることなく「他にも考え方はある」という気づきを子どもと共有できることが重要だと思います。
そうしたスタンスを保つには、学校現場は限られた時間と人的リソースの中で成り立っているのだと理解したうえで、学校に求めるばかりではなく、保護者や地域の大人として学校に貢献できるタイミングでは協力を惜しまない姿勢が必要不可欠だと思います。
親や先生という立場を超えて、子どもたちの健やかな成長を支える社会の一員でありたいと願っています。 この書籍の執筆者：山崎エマ プロフィール
1989年（平成元）年兵庫県生まれ。イギリス人の父と日本人の母を持つ。19歳で渡米しニューヨーク大学映画制作学部卒業。日本社会の中で育まれた感性と、多文化環境で培った視点を重ね合わせ、独自の視点でドキュメンタリー制作を行う。代表作は日本の公立の小学校を１年間追った長編『小学校〜それは小さな社会〜』。100館を超える大ヒットを記録し、教育やドキュメンタリーの分野を越えて広く注目を集めた。短編作品『Instruments of a Beating Heart』は第97回米アカデミー賞の短編ドキュメンタリー映画賞にノミネートされ、国際的にも高い評価を得た。(文:山崎 エマ)
第97回米アカデミー賞にノミネートされた短編映画でも日本の小学校を描いた山崎氏。インターや海外留学という選択肢がある中で、なぜ日本の公立小が「優れている」と語るのか。
【世界が注目】日本の公立小にしかない「価値」とは？ 監督が惚れ込んだ現場を見る
世界を知る映画監督があえて“日本の公立小”を選ぶ理由映画『小学校』（※）が公開され、全国の映画館を回る中で「あなたは自分の子どもを日本の公立小学校に入れるのですか？」と聞かれることが多くありました。（※著者の監督作品である映画『小学校〜それは小さな社会〜』のこと）
『小学校』プロジェクトが始まったのは息子が生まれる前ですが、その頃から一貫して「いつか子どもが生まれたら日本の小学校に通わせたい」と言い続けてきました。
この思いは、実際に息子が生まれ、さまざまな小学校教育の現場を取材した今、変わるどころか、むしろ強くなっています。
だから、この問いには「その予定です」とはっきり答えるのですが、そのたびに相手から驚かれるのです。
我が家の場合、夫がアメリカ人であることや私の経歴から、インターや海外の学校に行かせるなど他の選択肢がたくさんある中で、あえて日本の公立小学校を選ぶということが意外に感じられるようです。
それでも私は、地元にある日本の公立小学校に息子を通わせるつもりです。6歳から12歳という年齢の子どもに与える環境として総合的に見た時、日本の小学校教育はどのシステムよりも優れていると感じているからです。
もちろん、それぞれの場面を切り分けて見れば、日本の教育制度や環境には課題も多いと思います。それでも、その課題や欠点を上回る魅力が日本の小学校にはあるのです。
インターでは学べない「他者との摩擦」。日本の学校が持つ“全人教育”の価値そのうえで、親として心がけようと決めていることがいくつかあります。
まずは、学校に求めすぎないこと。
日本社会は、今まで学校にあまりにも多くのことを背負わせすぎてきました。学習面だけではなく、生活や道徳観までを教育の対象とする全人教育という理念に加え、近年は小学校でも英語教育やタブレットなどを使ったICT教育等、新たな「〇〇教育」と呼ばれるものが次から次へと導入されています。
今後も学校教育に求められる範囲は広がり続けることが予想されますが、これでは学校がパンクしてしまうのも無理はありません。
私からすれば、学校という場所の最も優れた長所は「いろいろな人が集まっていること」に尽きます。家庭の中ではどんなに頑張っても再現できない、他者との出会い、そして摩擦を体験できるのが学校の良さなのです。
自分とは違う子どもたちと出会い、共存していく。それを見守ってくれる存在である先生にも、もちろんいろいろな人がいる。友達の中にも先生の中にも、好きな人もいれば、苦手な人もいる。そういう環境だからこそ、生き方を学べるのです。
「それならば、多様なバックグラウンドの子どもたちが集まるインターの小学校に行かせた方が良いのでは？」と思う人もいるかもしれません。
でも、少なくとも私の通っていたインターでは子どもたちの「個」を伸ばすことを何よりも大事にしていて、他の人たちとの共生やコミュニティ作りを優先して学ぶ環境ではありませんでした。だから、やはり日本の小学校が良いと思うのです。
親として、息子が通うことになる学校に最も期待したいのは、日々の係活動や年に数回の行事を通して、子どもたちが責任を持って自分の役割を果たす経験で得られる教育的な価値です。
「非認知能力」という言葉が最近にわかに注目されていますが、学校でできる様々な経験は、今も昔も変わらず非認知能力を伸ばすものであったし、これからもそうあり続けてほしいと思っています。
世界基準の親が実践する「学校との適度な距離感」その一方で、学校の外での生き方や、学校で教わるのとは違う考え方があるということをきちんと息子に提示し、時にはそれらを提供できる親でありたいと思っています。
純粋で、何事もスポンジのように吸収する幼い年齢の子どもたちだからこそ、道徳観や生活習慣まで教える小学校教育の本質が生きる反面、一つの価値観に縛られ、世界が狭くなってしまうというリスクもあります。
だからこそ、いつも過ごしている学校とは違う場所もあるのだと教えたり、日常の中でも「学校で習うことがすべてではなくて、他の考え方もある」ということを、バランスを取りながら伝えていきたいと思っています。
我が子がトラブルに巻き込まれたり、納得いかないことに遭遇したりした際には、学校と話し合うことが必要になることも当然あると思います。だけど、条件反射的に学校を責める姿勢になる前に「子どものために、今自分にできることは何か」とまず考えられる親でありたいと思っています。
いざという時に自分で乗り越える力を持った子どもに育てるためには、困難に直面した時、誰かのせいにすることなく「他にも考え方はある」という気づきを子どもと共有できることが重要だと思います。
そうしたスタンスを保つには、学校現場は限られた時間と人的リソースの中で成り立っているのだと理解したうえで、学校に求めるばかりではなく、保護者や地域の大人として学校に貢献できるタイミングでは協力を惜しまない姿勢が必要不可欠だと思います。
親や先生という立場を超えて、子どもたちの健やかな成長を支える社会の一員でありたいと願っています。 この書籍の執筆者：山崎エマ プロフィール
1989年（平成元）年兵庫県生まれ。イギリス人の父と日本人の母を持つ。19歳で渡米しニューヨーク大学映画制作学部卒業。日本社会の中で育まれた感性と、多文化環境で培った視点を重ね合わせ、独自の視点でドキュメンタリー制作を行う。代表作は日本の公立の小学校を１年間追った長編『小学校〜それは小さな社会〜』。100館を超える大ヒットを記録し、教育やドキュメンタリーの分野を越えて広く注目を集めた。短編作品『Instruments of a Beating Heart』は第97回米アカデミー賞の短編ドキュメンタリー映画賞にノミネートされ、国際的にも高い評価を得た。(文:山崎 エマ)