退職金をまとめて預ける＆小分けで預けるのにおすすめの銀行TOP3（2026年3月）
退職金は、老後の生活設計を支える大切な資金です。安全性を考慮しながら、少しでも効率よく増やしたいとお考えの方も多いでしょう。
そこで本記事では、1000万円以上の退職金を運用するケースを想定し、1年ものと5年ものの定期預金金利について、TOP3をランキング形式でご紹介します。大切な資金を確実に増やしていくための参考にしてください（金利情報は2026年3月時点のものです）。
▼1位（同率）：大和ネクスト銀行
・商品名：円定期預金
・金利：1.20％
・預入期間：1年
・預入金額：10万円以上（1円単位）
※個人客が対象。
▼1位（同率）：SBJ銀行
・商品名：大口定期預金
・金利：1.20％
・預入期間：1年
・預入金額：1000万円以上（1円単位）
※「春よ来い！円定期預金キャンペーン2026」が適用された金利。募集総額2000億円に到達した時点で取扱終了。1人当たりの預入上限額なし。
▼3位：東京スター銀行
・商品名：スターワン円定期預金プラス＜インターネット限定＞
・金利：1.10％
・預入期間：1年
・預入金額：50万円以上（1円単位）
▼1位（同率）：あおぞら銀行
・商品名：BANK The 定期
・金利：1.30％
・預入期間：5年
・預入金額：50万円以上（1円単位）
※BANK口座限定。一括預入限定。インターネットバンキング・有人店舗（窓口）で預け入れ可能。
▼1位（同率）：auじぶん銀行
・商品名：円定期預金
・金利：1.30％
・預入期間：5年
・預入金額：1万円以上（1円単位）
▼3位（同率）：SBI新生銀行
・商品名：パワーダイレクト円定期預金100
・金利：1.20％
・預入期間：5年
・預入金額：100万円以上（1円単位）
※インターネット限定。
▼3位（同率）：香川銀行 セルフうどん支店
・商品名：金利トッピング定期預金 スーパー定期300
・金利：1.20％
・預入期間：5年
・預入金額：300万円以上（1円単位）
退職金額やご自身のライフプランに合わせて、最適な商品をお選びください。参考として100万円を定期預金に預けた場合の金利TOP3もご紹介します。
▼1位：SBJ銀行
・商品名：100万円上限定期預金＜ミリオくん＞
・金利：1.25％
・預入期間：1年
・預入金額：1円以上100万円以下（1円単位）
※1人1口座、100万円まで。
▼2位：大和ネクスト銀行
・商品名：円定期預金
・金利：1.20％
・預入期間：1年
・預入金額：10万円以上（1円単位）
※個人客が対象。
▼3位（同率）：香川銀行 セルフうどん支店
・商品名：超金利トッピング定期預金
・金利：1.10％
・預入期間：1年
・預入金額：10万円以上100万円まで（1円単位）
※1人100万円まで。
▼3位（同率）：東京スター銀行
・商品名：スターワン円定期預金プラス＜インターネット限定＞
・金利：1.10％
・預入期間：1年
・預入金額：50万円以上（1円単位）
定期預金を利用する際は、ご自身にとって最適なメリットが得られるよう、各銀行の公式Webサイトなどで最新のキャンペーン情報を確認するようにしましょう。
(文:All About 編集部)
そこで本記事では、1000万円以上の退職金を運用するケースを想定し、1年ものと5年ものの定期預金金利について、TOP3をランキング形式でご紹介します。大切な資金を確実に増やしていくための参考にしてください（金利情報は2026年3月時点のものです）。
1000万円以上の退職金を1年運用するなら？ 高金利の定期預金TOP3まず、1年もの定期預金の金利TOP3を見ていきましょう。なお、ご紹介する商品は全て、預金保険制度により、1人当たり1000万円までの元本とその利息が保護されています。
▼1位（同率）：大和ネクスト銀行
・商品名：円定期預金
・金利：1.20％
・預入期間：1年
・預入金額：10万円以上（1円単位）
※個人客が対象。
▼1位（同率）：SBJ銀行
・商品名：大口定期預金
・金利：1.20％
・預入期間：1年
・預入金額：1000万円以上（1円単位）
※「春よ来い！円定期預金キャンペーン2026」が適用された金利。募集総額2000億円に到達した時点で取扱終了。1人当たりの預入上限額なし。
▼3位：東京スター銀行
・商品名：スターワン円定期預金プラス＜インターネット限定＞
・金利：1.10％
・預入期間：1年
・預入金額：50万円以上（1円単位）
1000万円以上の退職金を5年運用するなら？ 高金利の定期預金TOP3次に、もう少し長い期間、資金を預けて運用したいとお考えの方のために、5年ものの定期預金TOP3をご紹介します。
▼1位（同率）：あおぞら銀行
・商品名：BANK The 定期
・金利：1.30％
・預入期間：5年
・預入金額：50万円以上（1円単位）
※BANK口座限定。一括預入限定。インターネットバンキング・有人店舗（窓口）で預け入れ可能。
▼1位（同率）：auじぶん銀行
・商品名：円定期預金
・金利：1.30％
・預入期間：5年
・預入金額：1万円以上（1円単位）
▼3位（同率）：SBI新生銀行
・商品名：パワーダイレクト円定期預金100
・金利：1.20％
・預入期間：5年
・預入金額：100万円以上（1円単位）
※インターネット限定。
▼3位（同率）：香川銀行 セルフうどん支店
・商品名：金利トッピング定期預金 スーパー定期300
・金利：1.20％
・預入期間：5年
・預入金額：300万円以上（1円単位）
分散投資がより効果的！ 100万円を1年預ける場合の定期預金TOP3退職金のようなまとまったお金は、一度にまとめて預けると管理が楽ですが、100万円や300万円など複数に分けて預けるとより安心です。これは、金利が変動した場合に備えたり、急な出費に対応したりと、「時間」と「用途」で資金を分けられるからです。
退職金額やご自身のライフプランに合わせて、最適な商品をお選びください。参考として100万円を定期預金に預けた場合の金利TOP3もご紹介します。
▼1位：SBJ銀行
・商品名：100万円上限定期預金＜ミリオくん＞
・金利：1.25％
・預入期間：1年
・預入金額：1円以上100万円以下（1円単位）
※1人1口座、100万円まで。
▼2位：大和ネクスト銀行
・商品名：円定期預金
・金利：1.20％
・預入期間：1年
・預入金額：10万円以上（1円単位）
※個人客が対象。
▼3位（同率）：香川銀行 セルフうどん支店
・商品名：超金利トッピング定期預金
・金利：1.10％
・預入期間：1年
・預入金額：10万円以上100万円まで（1円単位）
※1人100万円まで。
▼3位（同率）：東京スター銀行
・商品名：スターワン円定期預金プラス＜インターネット限定＞
・金利：1.10％
・預入期間：1年
・預入金額：50万円以上（1円単位）
キャンペーンもチェックして！金利が上昇している今、各銀行さまざまなキャンペーンを実施しています。新たに口座開設する方に向けたものや、退職金や年金に特化したものもあります。
定期預金を利用する際は、ご自身にとって最適なメリットが得られるよう、各銀行の公式Webサイトなどで最新のキャンペーン情報を確認するようにしましょう。
(文:All About 編集部)