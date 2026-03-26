「おしりコンビ可愛すぎる」寺西拓人、なにわ男子・大橋和也とのイチャイチャオフショットを公開！
timeleszの寺西拓人さんは3月25日、自身のInstagramを更新。なにわ男子の大橋和也さんとのオフショットを公開し、反響を呼んでいます。
【写真】寺西拓人＆大橋和也のオフショット
ファンからは「兄弟みたい」「お兄ちゃんすぎ」「イケメン度天井知らず」「ちゅきちゅきポーズ顔に食い込みすぎてて笑う笑」「おしりコンビ可愛すぎる」「2人からしか得られない栄養がある」などの声が寄せられました。
(文:堀井 ユウ)
【写真】寺西拓人＆大橋和也のオフショット
「2人からしか得られない栄養がある」寺西さんは「おしりプリン」とつづり、7枚の写真と2本の動画を投稿。大橋さんと表紙を飾ったファッション誌『Ray』5月号（主婦の友社）のオフショットです。手をつないだり「ちゅきちゅきポーズ」をとったりお尻をぶつけ合ったりと、2人がイチャイチャする様子を見ることができます。
表紙も公開中同誌の公式Instagramアカウントは18日、寺西さんと大橋さんが写る5月号の表紙を公開。オフショットから一転、アンニュイな表情を浮かべた格好いい2人のショットです。ファンからは「かっこよすぎますー！」「Rayさん正解しか出さないな」といった反響が寄せられました。気になった人は、チェックしてみてくださいね。
(文:堀井 ユウ)