NHK Eテレの教養番組「100分de名著」（月曜後10・25）の公式X（旧ツイッター）が26日に更新され、3月末でアカウントを閉鎖することを報告した。

2011年3月末からスタートし、古今東西の「名著」を100分（25分×4回）で読み解いていく番組。公式Xは12年3月に開設され、現在6万人のフォロワーがいる。

番組内容や放送予定を発信してきたが、26日午後に「『100分de名著』公式アカウントは3月末をもって閉鎖することが決まりました」と突然の報告。「現場では必死で運用してきたのですが求められる成果水準に達することができず私どもの力不足を痛感しております」と理由を説明した。

「今後は公式HPの『よくある質問』コーナーで同様の発信を続けていきます」と伝え、「長らく愛顧いただき深く感謝します」と感謝のメッセージを送った。

フォロワーからは26日午後9時時点で200件を超えるコメントが届き、NHKの番組アカウントが「成果水準」を求められることに疑問の声が続出。「公共放送なのに」「残念」「NHKの運営方針に疑問」「撤回してほしい」「成果水準を教えてもらえないでしょうか」「番組は引き続き楽しみに見ます」などのコメントが寄せられた。