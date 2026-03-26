【ダンバートン（英国）２５日＝金川誉】サッカー日本代表はグラスゴーでのスコットランド戦（２８日・ハムデンパーク）に向け、２日目のトレーニングで汗を流した。昨年１１月の左手骨折から復帰したＧＫ鈴木彩艶（ざいおん、２３）＝パルマ＝は先発準備が整った。一時は左手の握力が「８」まで低下しながら復活。世界一を目指す北中米Ｗ杯（６月開幕）へのキーマンが、今回の代表活動を経てベストコンディションを取り戻す決意を明かした。

約５か月半ぶりとなる代表活動に、ＧＫ鈴木彩は生き生きとした表情で臨んでいる。ビルドアップの練習では、スコットランド特有のぬかるんだピッチをもろともせず、正確かつ鋭いキックでボールを前線にピタリとつけた。「足元の技術（練習）は、（負傷中も）いつも以上にできることも多かった」と語る成果を表現した。

復活への道のりは過酷だった。昨年１１月に負った左手骨折は、手首の機能にも影響する舟状骨を含む複合骨折で、重傷だった。手術後、握力は「８」まで低下。地道なリハビリで現在は５０近くまで回復し、右手（６０〜７０）との差は残るが、プレーに大きな支障はないレベルにまで戻した。手術から３日後にはトレーニングを再開。左手が使えない期間も、足元の技術、右手中心のハンドリングや視覚・反応系の向上に取り組んだ。今では「左手以外の部分は全部やっていた」と笑うが、日本代表の守護神に落ち込む暇などなかった。

今月１３日のトリノ戦で、約４か月ぶりにピッチに戻った。しかし、股を抜かれてシュートを決められるなど４失点。「なにか（以前と）違った感覚があった」と試合勘の欠如を実感していた。「まだ完治はしていないので。痛みと付き合いながらやらないといけない」と話しながらも、プレーには問題ない。リハビリ期間に「できることはやってきた自負がある」と力強く語り、スコットランド戦を見据えた。

北中米Ｗ杯で目指すのは世界一。過去のＷ杯優勝国には、前回２２年カタールＷ杯でアルゼンチンを優勝に導いたエミリアーノ・マルティネスら、印象的な活躍をみせるＧＫの存在が必ずあった。日本の躍進には、世界的にも高い評価を受ける鈴木彩が、さらに突き抜けたプレーをみせることが必須。この日の練習後には、スコットランド人の少年が鈴木彩の写真を持ち込み、サインをねだる場面もあった。絶対的守護神の完全復活が、森保ジャパンの希望になる。

◆近年のＷ杯でチームを優勝に導いた名ＧＫ

▽２２年カタール大会＝エミリアーノ・マルティネス（アルゼンチン） 決勝で延長終了間際、フランス代表ＦＷコロムアニとの１対１をセーブし、ＰＫ戦では独特の駆け引き、間合いで相手にプレッシャーをかけて優勝に導く。

▽１４年ブラジル大会＝ノイアー（ドイツ） ＤＦ裏のスペースを広範囲にカバーする、ＧＫの概念を変えたプレーで優勝に貢献。

▽１０年南アフリカ大会＝カシージャス（スペイン） オランダとの決勝ではロッベンとの１対１を好セーブ。スペインのボールポゼッションの裏で、相手にカウンターを受けた場面のセーブ力でチームを救った。

▽０６年ドイツ大会＝ブッフォン（イタリア） 大会を通じて失点はＰＫとオウンゴールの２失点のみ。鉄壁の守備を誇り頂点に立ったチームの象徴に。