鹿児島県内の小中学生が書いた作文を紹介するMBCラジオの番組「私たちの作文」。今年度は599の作文が寄せられ、最高賞の県知事賞に、種子島に住む小学5年生の作品が選ばれました。

「未来の息子へ」。男の子のもとに届いたある手紙で、作文は始まります。

【「陽翔、手紙が届いたよ」と母の声。誰からだろう。何の手紙かな。開けてみてびっくり。「36歳のお母さんより」と書いてある】

種子島・西之表市の下西小学校5年生・新山陽翔くん(11)。小学校教諭の母・綾乃さん(41)の転勤に伴い、2年前、鹿児島市から転校してきました。毎日、親子で同じ学校に通っています。

Q．お母さんのこと何と呼んでいる？

（陽翔くん）「新山先生。いつもはお母さん。最初は（呼び間違えが）あったけれど今はなくなった」

そんな陽翔くんのもとに届いた、一通の手紙。5年前、陽翔くんが小学生になるのを待ちわびていた母・綾乃さんが書いた、未来の我が子に宛てた手紙でした。

陽翔くんは作文で返事をつづりました。

【「まだ寝る前の読み聞かせや、落語を聞きながら寝ていますか」

『まだやっているよ、ルーティン』

「顔を水につけられていますか」

『できるよ、もう少しで平泳ぎも泳げるようになるところ』

「うんち出たよってまだ言っていますか」

『言っていないよ、もう4年生だもん』】

（陽翔くん）「（手紙が届いて）びっくり。すぐそこに昔のお母さんがいた気がした。読み終わったら自然と泣いていた」

陽翔くんと2人暮らしの綾乃さん。仕事と育児に追われ、転勤も多い中、密かにペンを走らせました。

（母・綾乃さん）「2人でずっと過ごしてきて、職業柄、一緒にいる時間がすごく短くて。ごめんねと思いながら、泣きながら帰った時期もあった。

手紙を書いた時も、もうランドセルを背負えるようになるんだなとか、成長を感じながら（書いた）」

陽翔くんにとって初めての離島暮らし。新しい生活にあっという間に馴染んでいきました。

（友達）「（陽翔くんは）お笑い担当」

（陽翔くん）「前は同じクラスの人とで精一杯だったが（今は少人数で）学校全体の人と仲良くなれて、すぐ馴染めた」

Q．何年くらいいる気持ち？

（友達）「10年」（陽翔くん）「生まれた時からじゃん」

島で一番のお気に入りの場所があります。

（陽翔くん）「種子島で一番きれいな場所。（種子島に）転校になると言われて嫌だなと思ったけれど、夕日を見て、楽しそうだなと思った」

種子島の豊かな自然に囲まれ、好きなことが増えていく毎日。一方で・・・。

「宿題は？」「やる」

「いつ？」「あさって」

「おやすみ～」「え、待って、おやすみって何」

お手伝いや宿題をしぶる陽翔くん。押し入れに入り、母・綾乃さんと押し問答。

【「お母さんと陽翔の合言葉『やればできる』でいろいろなことにチャレンジしていますか」

すぐには答えられなかった。僕は今、できないことややりたくないことから逃げることが多くなっている気がする。これはちょっとまずい。

小さい僕にかっこいい姿をみせたくなった】

この日の授業は、調理実習。種子島の特産、黒糖を使ったクッキーや蒸しパン作りです。料理はちょっぴり苦手な陽翔くんですが、きょうは目標があります。

（陽翔くん）「お母さんにあげたい」

気合は十分ですが…

（陽翔くん）「牛乳を50ミリじゃなくて、全部入れた。黒糖が薄くなる。とてもまずい」

あきらめずにやり直し、なんとか、形になってきました。

「いい感じじゃない？」

プレゼント用のクッキーなども、完成しました。

「はい」「なんかおしゃれ」

日頃の感謝を込めて作ったお味は。

「おいしい」

「作って良かった」

（陽翔くん）「大人になったらいっぱいいっぱい恩返しするから、今は手伝っていてください」

（母・綾乃さん）「もちろん。楽しみにしてるね」

「よろしくね」

陽翔くんには、今、ある夢があります。

（陽翔くん）「家を作ってみたい。まずはお母さんに。次は感謝を返す番」

【母からの手紙。これはまるでラブレター。愛がいっぱい。うん、これは間違いなくラブレターだ。

最後の質問。「今も大工さんになりたい？」「うん、なりたい」】

今月28日(土)午後5時25分からのMBCラジオ「私たちの作文」では、最高賞の陽翔くんと優秀賞3人の作文を紹介します。

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