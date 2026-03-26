【カイロ＝溝田拓士、ワシントン＝阿部真司】イランの軍事情報に詳しいタスニム通信は２６日、米国がイランに提示した戦闘終結に向けた１５項目の計画案に対し、攻撃の中止やホルムズ海峡での主権行使などイラン側の要求事項を示し、米側の回答を求めていると報じた。

イラン国営テレビ傘下のプレスＴＶは２５日、イラン高官の話として、計画案を拒否すると伝えた。攻撃中止など五つの要求に応じなければ交渉はしないとしているが、水面下では両国の駆け引きが激化しているとみられる。

プレスＴＶによると、イランの要求には▽戦争の再発防止を確約する仕組み作り▽ホルムズ海峡におけるイランの主権行使の保障――などが含まれる。高官は「戦闘はイランが決めた時に終わる」と強調。要求が満たされない限り抵抗を続ける方針を示した。

イランのアッバス・アラグチ外相は２５日、国営テレビのインタビューで、停戦ではなく「（イラン攻撃が）二度と繰り返されない形での戦争の終結を望む」と訴えた。「米国がここ数日で様々なメッセージを送ってきた」と認めつつ、「米国とはいかなる交渉も行っていないと断言する」との主張を繰り返した。

一方、米国のトランプ大統領は２５日の演説で、イラン指導部が米側との合意を望んでいるとの見方を改めて示し、「口にすることをちゅうちょしている。自国民に殺されることを恐れているためだ」と語った。スティーブン・ウィトコフ中東担当特使は２６日のトランプ政権の閣議で、イランに１５項目の計画案を提示したと明らかにした。

米紙ウォール・ストリート・ジャーナルは２５日、トランプ氏が数週間以内に軍事作戦を終わらせたいとの意向を側近に伝えていたと報じた。トランプ氏は作戦が最終段階に入ったとの見方も示しているという。

ただ、強硬姿勢は維持している。トランプ氏は２６日、ＳＮＳへの投稿で、計画案を受け入れなければ「極めて悲惨な結果が待っている」と強調した。

イラン情勢や事実上封鎖されているホルムズ海峡における航行の安全確保を巡り、先進７か国（Ｇ７）の外相会合が２６日から２日間の日程で、パリ近郊で開かれる。Ｇ７として一致した対応を打ち出せるかが焦点となる。米国のルビオ国務長官が２日目の２７日に参加し、イラン情勢などについて説明する。日本からは茂木外相が出席する。