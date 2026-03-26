のん“セザンヌ”まといパリの街に溶け込む！『GINZA』WEB特集の撮影カットを公開

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のんが3月25日、アメーバオフィシャルブログを更新。ファッション誌『GINZA』のWEB特集「のんと〈セザンヌ〉の、パリで過ごす一日」の撮影カットを公開した。

■特集では、のんがパリの日常を体現

この日、「日々のドレス」と題してブログを更新したのんは、フランス発のブランド「Sezane（セザンヌ）」（Sezaneの最初の「e」は、アキュートアクセントありが正式表記）をまとったビジュアルを複数枚公開。パリの街並みを背景に、日常のなかに溶け込む洗練されたスタイリングを披露した。

さりげない小花の刺繍がアクセントな淡いブルーのデニムセットアップにレースのインナーを合わせた装いで、窓辺に立ちコーヒーカップを手に物思いにふける姿や、カーディガンのボタンを留め、赤いドットスカートを合わせたコーディネートでは、バルコニーにもたれながら遠くを見つめる姿を披露。

大胆なバックオープンが特徴のブラウンのドットトップスにシンプルなパンツスタイルで、パリの街を歩く自然体な姿なども収められている。

特集では「街を歩き、カフェに寄り、部屋でくつろぐ。日常を、ほんの少しドレスアップ。」というテーマのもと、のんがパリの日常を体現。ナチュラルでありながらもどこか芯のある佇まいが際立っている。

この投稿にファンから

「シンプルな色使いが似あってて、良い」

「やっぱり美しい…！」

「周りの空気まで変える力を持ってる」

「雰囲気も素敵だしのんちゃんかわい！」

「なぜかドキドキ」

「カッコいい」

「パリで遭遇してみたい」

「のんの後姿、思わず後を追ってしまいそう」

「素敵なパリの街並みすらも霞んでしまう美しさ」

などの声が寄せられている。

■【画像】ブログに投稿された写真

■【画像】ブログのトップページ

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のんオフィシャルブログ Powered by Ameba：記事タイトル「日々のドレス」

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