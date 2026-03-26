大阪・ＭＢＳラジオは２６日、同局内で改編会見を行い、歌舞伎役者の片岡愛之助がラジオパーソナリティーに初挑戦する新番組「信和グループプレゼンツ 片岡愛之助の愛がいっぱい」（土曜午後９時３０分）を４月４日から放送すると発表した。

愛之助を起用するきっかけについて同局編成局長の虎松英樹氏は「愛之助さんがラジオに興味を持っているという話を聞いて、われわれとしてもオファーするチャンスは通常はないわけで、可能性を話していく中で実現した。今までゲストとして（ラジオ番組に）出られたことはあるんですが、パーソナリティーとしては今回初めてということで、楽しみにされてる部分と緊張感を持って、１回目の収録を迎えられたと聞いております」と説明した。

番組内容について「奥さま（藤原紀香）のことをお話しされたり、プライベートや趣味のことだったり、非常に多岐においてお話されてるので、われわれとしても楽しみにしております」と述べた。

共演者に女性お笑いタレント・紺野ぶるまが抜擢されていることについて「異色というのが、一番の狙いです。普通は考えられない組み合わせでどういった話になるのか。おもしろい展開になればなというところがあります」。

今回の収録で下ネタは出なかったと明かしたうえで「お互い探り探りではあるんですが、１回目の収録にしては紺野さんがドンドン遠慮せずに聞いていって、愛之助さんも物おじせず答えて『そんなことまでお話しされるのか』っていう部分で番組自体のおもしろさが担保されたのかな」と語った。