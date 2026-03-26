【40・50代のトレンドヘア】美容院行く前に見て！ 白髪もぼかせてこんなオシャレ♡

年齢とともに気になりはじめた白髪は、ハイライトやカラーの工夫で自然にぼかすのが今のトレンドです。さらに、レイヤーで動きを出したりくびれを作ったりすれば、髪型全体に立体感が生まれ若々しい印象が叶うかも。今回は「SALOWIN町田店」のスタイリスト、@yuuna__iwamaさんのInstagram投稿から、大人世代が取り入れやすいトレンドスタイルをご紹介します。

暗髪ウルフボブで遊び心をプラス

顔まわりと髪表面にたっぷりと動きを持たせた、艶やかな暗髪のウルフボブです。トップの毛先を内側へ向けて丸みを出しつつ、ベースを外ハネに整えることで、ひし形の美しいシルエットを作りました。ほどよくくすませたカラーは、白髪ぼかしとしても活躍しそう。外ハネで遊び心も加わり、上品さと若々しさを両立したスタイルに仕上がっています。

透明感を引き出すクラシカルボブ

表面にレイヤーを少しだけ入れ、全体に柔らかな丸みを添えたクラシカルなボブスタイル。毛先を内側へまとめることで、ナチュラルかつ上品なフォルムが完成します。透明感のあるベージュカラーは、白髪をぼかしつつ、表情にまで明るさを添えてくれそうです。

メリハリの効いたくびれレイヤーロブ

くすみを効かせたブラウンカラーが、落ち着きと今っぽさを与えるレイヤーロブです。トップの髪をふんわりと内側へ入れ、ベースの髪は肩に当たる長さを活かして自然な外ハネに整えています。上下の毛流れに差をつけることで首元に美しいくびれが生まれ、メリハリのあるシルエットに。

ハイライトが光る、ふんわりレイヤーミディ

艶やかなブラウンを土台に、表面にたっぷりとレイヤーを入れたスタイルです。細かいハイライトを全体に散らすことで、ちらほらと目立つ白髪を自然になじませて、透明感と立体感を引き出しました。トップはふんわりと内側へ流して、ベースをくるんと外へハネさせることで、華やかでヘルシーな雰囲気を漂わせます。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@yuuna__iwama様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：内山友里