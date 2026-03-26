TK from 凛として時雨、日本武道館をファイナルに据えたツアー決定
TK from 凛として時雨が、すでに発表されている12月27日の日本武道館公演をファイナルに据えた全国ツアー＜TK from 凛として時雨 TOUR 2026 生癖 -seiheki-＞の開催を発表した。
本ツアーは、今年ソロ活動15周年を迎えるTK from 凛として時雨にとって日本武道館公演へとつながる重要なツアーとなる。タイトルに掲げられた＜生癖 -seiheki-＞が示すとおり、独自の感性と表現が凝縮された内容になりそうだ。
さらに、先日には自身初となるアメリカ、カナダ、メキシコの6都市を巡る北米ツアーの開催も発表。サンフランシスコ、ニューヨーク、メキシコ公演はすでにソールドアウトとなっており、大きな反響を受けてメキシコでは追加公演の開催も決定している。
■＜TK from 凛として時雨 TOUR 2026 生癖 -seiheki-＞
2026年
11月7日 (土) 北海道・小樽 GOLDSTONE
11月12日 (木) 東京・恵比寿 LIQUIDROOM
11月20日 (金) 宮城・仙台 darwin
11月27日 (金) 福岡・LOGOS
11月29日 (日) 大阪・なんば Hatch
12月5日 (土) 愛知・名古屋 DIAMOND HALL
12月6日 (日) 広島・CLUB QUATTRO
＜TK official fan club “kalappo Lab.”先行受付＞
受付期間： 2026年3月26日(木) 21:00〜4月19日(日)23:59
https://tkofficial.jp/kalappolab
15th Anniversary FINAL
12月27日 (日) 東京・日本武道館
＜オフィシャル3次先行＞
受付期間：〜4月5日23:59
https://l-tike.com/tk/
■＜TK from Ling tosite sigure TOUR 2026 ISO×0 NORTH AMERICA＞
5月26日 (火) The Fillmore, San Francisco SOLD OUT
5月29日 (金) The Belasco, Los Angeles
5月31日 (日) Danforth Music Hall, Toronto
6月2日 (火) Irving Plaza, New York SOLD OUT
6月4日 (木) House of Blues Dallas, Dallas
6月6日 (土) Foro Puebla, Mexico City SOLD OUT
6月7日 (日) Foro Puebla, Mexico City ※追加公演
Ticket Link
https://www.ticketmaster.com/tk-from-ling-tosite-sigure-tickets/artist/4183474
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