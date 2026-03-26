“純愛”をコンセプトに掲げる新バンド・黒蜜が、二作目のリリックビデオ「黒髪彼女」を公開した。

黒蜜は、5月23日（土）に東京・渋谷3会場で開催されるサーキットイベント＜MASKED 2026＞DAY2にて1stライブを行う新バンド。ライブ始動を前に、黒蜜の世界観を象徴する二作目のリリックビデオが解禁された。

楽曲が描くのは、愛情の仮面を被った支配型の“純愛”。清楚な外見の裏で、束縛と監視を繰り返す“黒髪彼女”。「貴方のために」という言葉を盾にした、支配と依存の物語。

また、黒蜜の乃亜（Vo）はSNS企画として、「MASKED 2026」に出演する全57アーティストの楽曲を歌う“歌ってみた企画”も実施中。

出演アーティストへのリスペクトを示しながら、自身の存在を広く印象づけるユニークな試みだ。

なお、黒蜜が1stライブを行う「MASKED 2026」のチケットは現在、ローソンチケットにて二次先行受付中。