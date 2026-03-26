オリックス・岸田護監督が２６日、６年ぶりに開幕２軍スタートとなった杉本裕太郎外野手の早期復帰を待ち望んだ。慢性的な痛みがあった両膝の状態を考慮し、万全の状態で１軍復帰させることを優先。「（大きな決断？）そうですね。そりゃ、やってもらわないといけない選手ですし」と胸中を明かした。

杉本にとって、両膝は３２本塁打で初の本塁打王に輝いた２１年から不安を抱えていた箇所。それでも、開幕４番で迎えた２５年は４年ぶりに規定打席をクリアし、チーム最多の１６本塁打を放った。プロ１１年目の今季、オープン戦では１５打数１安打と苦しみ、２４日に行われたファーム・リーグの阪神戦（京セラドーム大阪）でも３打数無安打。２５日には「思うような動きができていないので…。しっかり治してからまた、頑張りたい」と口にしていた。

今後の見通しについて、指揮官は「（時間は）かからないと思っています」と説明した。３年ぶり覇権奪回へ欠かせないラオウの存在。「もっと状態も上がってくるかなと思うし、待っています」と訴えかけた。