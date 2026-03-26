佐久間大介、ゲスト声優・東山奈央出演作品への愛語る “オタクな一面”リスナーへ
9人組グループ・Snow Manの佐久間大介がパーソナリティを務める文化放送『Snow Man 佐久間大介の待って、無理、しんどい、、』（毎週土曜 後8：00〜9：00）の28日の放送回に、声優の東山奈央がゲスト出演することが決まった。
【写真】きゅん…猫ちゃんにはなちゅー寸前の佐久間大介
同番組は、アイドル屈指のアニメ兼声優オタクの佐久間が、自身の好きな「アニメ」と「ゲーム」の話題など、オタクな一面を余すところなくリスナーへ伝える60分。
今回が同番組初登場となる東山は、『神のみぞ知るセカイ』の中川かのん役や『マクロスΔ』のレイナ・プラウラー役、『ゆるキャン△』の志摩リン役など、数々の作品に出演している声優。アーティストとしても活動しており、自身の誕生日である2027年3月11日には日本武道館でのワンマンライブが決定。このライブをもって、音楽活動を休止することを発表している。
放送開始当初から名前を挙げていた東山をゲストに迎えるということで、東山が出演する作品に対する愛を強く語る佐久間。番組恒例のコーナー「直撃！一問一答！」では、東山の人となりや作品への向き合い方、アーティスト活動について深掘りしていく。
■東山奈央コメント
あの『マテムり』に私もお邪魔することができて光栄でした!!佐久間さんのアニメへの想いのパワーはすごくて、こんなに楽しそうに熱を持ってお話ししてくださることが一声優としてとてもうれしかったです……!!
またラジオやアニメの現場でもお会いできることを心から楽しみにしています！この度は本当にありがとうございましたっっ！
【写真】きゅん…猫ちゃんにはなちゅー寸前の佐久間大介
同番組は、アイドル屈指のアニメ兼声優オタクの佐久間が、自身の好きな「アニメ」と「ゲーム」の話題など、オタクな一面を余すところなくリスナーへ伝える60分。
放送開始当初から名前を挙げていた東山をゲストに迎えるということで、東山が出演する作品に対する愛を強く語る佐久間。番組恒例のコーナー「直撃！一問一答！」では、東山の人となりや作品への向き合い方、アーティスト活動について深掘りしていく。
■東山奈央コメント
あの『マテムり』に私もお邪魔することができて光栄でした!!佐久間さんのアニメへの想いのパワーはすごくて、こんなに楽しそうに熱を持ってお話ししてくださることが一声優としてとてもうれしかったです……!!
またラジオやアニメの現場でもお会いできることを心から楽しみにしています！この度は本当にありがとうございましたっっ！