山粼賢人さん、山田杏奈さん、眞栄田郷敦さん、矢本悠馬さん、中川大志さん、工藤阿須加さん、胗俊太郎さん、稲葉友さん、和田聰宏さん、勝矢さん、玉木宏さん、舘ひろしさん、片桐健滋監督の13名が、「映画『ゴールデンカムイ 網走監獄襲撃編』大ヒット御礼舞台挨拶」に登壇しました。



【写真を見る】【 山粼賢人 】眞栄田郷敦たちのパンプアップ詐欺に抗議「みんなやってんじゃん！」 現場で飛び交う謎の言葉も











本作の主人公「不死身の杉元」を演じた山粼さんは狄元の強靭な肉体と戦いぶりっていうのを一個一個拳に乗せていく現場での共通言語として瓩函独特の言葉が生まれたことを説明。



倏力が足らなかったり、盛り上がりが足んないときは「ゴリラ(感)が足りない」と言われ、「ＯＫです。もう1ゴリラ(足して)」みたいな感じでやっていました瓩函◆屮乾螢藉供廚箸いΩ斥佞現場で飛び交っていたことを明かしました。



さらにフィジカルなアクションシーンが多い本作。現場で「パンプアップ詐欺」という言葉が飛び交っていたといいます。役者同士で「俺はそんなに鍛えてないよ」と言いながらも、その実メチャクチャ体を鍛えていたとのこと。









山粼さんは事前に周りに聞いても、燹屬笋辰討襪韻鼻△修鵑覆砲蓮帖廚辰童世辰討きながら、現場でいざ脱いだら「みんなめっちゃやってんじゃん…」って。郷敦とかはまさにそうだった！瓩叛佞瓩慮調。





眞栄田さんは狷段未覆鵑やったかっていうと、そうでもなかったんで…瓩氾えると、山粼さんは爐海譴任垢茵この言い方ですよ瓩筏佑甦鵑蝓会場には笑いが湧いていました。





本作は累計発行部数3000万部を突破した野田サトルさんの同名人気コミックを原作に映像化。明治末期の北海道を舞台に、莫大なアイヌの埋蔵金を巡る一攫千金ミステリーと、厳しい大自然の中で、一癖も二癖もある魅力的なキャラクターたちが躍動するサバイバル・バトルアクションのシリーズ続編です。

【担当：芸能情報ステーション】