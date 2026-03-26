栃木県の「行ってみたい＆好きな桜の名所」ランキング！ 2位「日光街道桜並木」を抑えた1位は？【2026年調査】
冬の寒さが和らぎ、鮮やかなピンク色が景色を彩る光景が待ち遠しい今日このごろ。定番の桜並木から知る人ぞ知る静かな名所まで、春の情緒を存分に味わえる場所をピックアップしています。
All About ニュース編集部では、2026年3月18日の期間、全国10〜70代の男女250人を対象に、桜の名所に関するアンケートを実施しました。その中から、栃木で行ってみたい＆好きな桜の名所ランキングの結果をご紹介します。
【9位までの全ランキング結果を見る】
▼回答者コメント
「一直線に続く長大な桜並木が圧巻で、ドライブしながらでも楽しめるスケール感があるからです。まるで桜のトンネルの中を進んでいるような体験ができ、非日常感を味わえるからです」（20代女性／滋賀県）
「街道沿いに続く長大な桜並木が一斉に咲き誇り、まるで桜のトンネルのような壮観な景色を楽しめる点にあります。歴史ある街道の風情と相まって、散策やドライブでも春の美しさを存分に味わえる魅力があるため」（30代男性／埼玉県）
「約16km続く日本有数の桜並木で、国の史跡にも指定されているからです」（60代女性／愛知県）
▼回答者コメント
「温泉も堪能できると思うからです」（50代女性／愛知県）
「日光街道の桜並木は夜間のライトアップも美しい」（40代女性／鹿児島県）
「温泉に入浴したり、神社への参拝も同時にできそうだと思うからです」（30代女性／宮城県）
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)
All About ニュース編集部では、2026年3月18日の期間、全国10〜70代の男女250人を対象に、桜の名所に関するアンケートを実施しました。その中から、栃木で行ってみたい＆好きな桜の名所ランキングの結果をご紹介します。
2位：日光街道桜並木（宇都宮市）／52票宇都宮市から日光市へと続く日光街道沿い、約16kmにわたって約1500本のヤマザクラなどが咲き誇る日本屈指の桜並木です。かつての宿場町の風情を感じながら、車窓から流れるピンク色のトンネルを楽しむドライブコースとしても人気が高く、春の栃木観光の定番スポットとして親しまれています。
▼回答者コメント
「一直線に続く長大な桜並木が圧巻で、ドライブしながらでも楽しめるスケール感があるからです。まるで桜のトンネルの中を進んでいるような体験ができ、非日常感を味わえるからです」（20代女性／滋賀県）
「街道沿いに続く長大な桜並木が一斉に咲き誇り、まるで桜のトンネルのような壮観な景色を楽しめる点にあります。歴史ある街道の風情と相まって、散策やドライブでも春の美しさを存分に味わえる魅力があるため」（30代男性／埼玉県）
「約16km続く日本有数の桜並木で、国の史跡にも指定されているからです」（60代女性／愛知県）
1位：鬼怒川温泉 藤原町護国神社・鬼怒川温泉神社（日光市）／53票温泉街の高台に位置し、例年4月中旬に美しいソメイヨシノが境内を彩ります。夜間にはライトアップ「鬼怒川万華郷」が開催されることもあり、幻想的な夜桜と温泉情緒を同時に味わえるのが最大の魅力。参拝とともに、鬼怒川の渓谷美と桜が織りなす絶景を堪能できる名所として1位に輝きました。
▼回答者コメント
「温泉も堪能できると思うからです」（50代女性／愛知県）
「日光街道の桜並木は夜間のライトアップも美しい」（40代女性／鹿児島県）
「温泉に入浴したり、神社への参拝も同時にできそうだと思うからです」（30代女性／宮城県）
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)