お笑い芸人のくまだまさしさんは3月25日、自身のInstagramを更新。娘の新しいヘアカラーを公開し、反響を呼んでいます。（サムネイル画像出典：くまだまさしさん公式Instagramより）

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お笑い芸人のくまだまさしさんは3月25日、自身のInstagramを更新。娘の新しいヘアカラーを公開しました。

【写真】くまだまさし、娘の新しい髪色にビックリ

「金髪デビューおめでとうございます」

くまださんは「驚いちゃったよー娘が金金金髪先生になってきちゃいましたー」とつづり、1枚の画像を投稿。肩甲骨あたりまで届く美しいストレートヘアを鮮やかなブロンドに染めた、娘の後ろ姿を披露しました。突然の変化に戸惑いながらも、娘の成長や個性を受け止める親心ものぞかせています。

コメントでは「娘さん、金髪デビューおめでとうございます」「かわいい きれい お父さんの頭にかぶせてみて！」「娘さんとお揃いの髪色にしてみては？」「ちゃんみなさんみたい」「今しか楽しめないので良いですが、親からしたらびっくりしますね」など、さまざまな声が寄せられました。

「娘と2人で御飯に」

たびたび娘の写真を披露しているくまださん。17日には「娘と2人で御飯に行きました」とつづり、1枚の写真を投稿しました。回転ずし店の座席でピースサインを見せる娘の姿を収めており、仲の良さが伝わる1枚です。気になった人はぜひチェックしてみてください。

(文:五六七 八千代)