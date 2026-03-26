お笑い芸人、娘の“びっくり”な姿に「ちゃんみなさんみたい」の声！ 「驚いちゃったよー」「かわいい」
お笑い芸人のくまだまさしさんは3月25日、自身のInstagramを更新。娘の新しいヘアカラーを公開しました。
【写真】くまだまさし、娘の新しい髪色にビックリ
コメントでは「娘さん、金髪デビューおめでとうございます」「かわいい きれい お父さんの頭にかぶせてみて！」「娘さんとお揃いの髪色にしてみては？」「ちゃんみなさんみたい」「今しか楽しめないので良いですが、親からしたらびっくりしますね」など、さまざまな声が寄せられました。
(文:五六七 八千代)
【写真】くまだまさし、娘の新しい髪色にビックリ
「金髪デビューおめでとうございます」くまださんは「驚いちゃったよー娘が金金金髪先生になってきちゃいましたー」とつづり、1枚の画像を投稿。肩甲骨あたりまで届く美しいストレートヘアを鮮やかなブロンドに染めた、娘の後ろ姿を披露しました。突然の変化に戸惑いながらも、娘の成長や個性を受け止める親心ものぞかせています。
「娘と2人で御飯に」たびたび娘の写真を披露しているくまださん。17日には「娘と2人で御飯に行きました」とつづり、1枚の写真を投稿しました。回転ずし店の座席でピースサインを見せる娘の姿を収めており、仲の良さが伝わる1枚です。気になった人はぜひチェックしてみてください。
(文:五六七 八千代)