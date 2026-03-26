【算数クイズ】解けないと恥ずかしい？ 小学校で習った計算式で8 □ 3 □ 2 = 22を完成させよう
適切な計算記号を見つけて式を完成させる「算数クイズ・初級編」！
小学生で習う計算ルールをしっかり覚えていれば、すぐに答えにたどり着けるはずです。頭を柔らかくして挑戦してみてください。
8 □ 3 □ 2 = 22
ヒント：計算結果が「22」と比較的大きな数字になっています。まずは「掛け算」をどこに入れるかから検討してみるのが良さそうです。
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▼解説
記号を当てはめて計算すると、次のようになります。
8 × 3 − 2 = 22
算数のルール通り、まずは掛け算から計算しましょう。まず「8 × 3 = 24」を計算します。その結果から2を引くことで「24 − 2 = 22」となり、式が成立します。
このように、いくつかのパターンを頭の中でシミュレーションすることは、脳のトレーニングに非常に効果的です！
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
小学生で習う計算ルールをしっかり覚えていれば、すぐに答えにたどり着けるはずです。頭を柔らかくして挑戦してみてください。
問題：□に入る計算記号は？次の式の□の中に「＋・−・×・÷」のいずれかを入れて、正しい式を完成させてください。
8 □ 3 □ 2 = 22
ヒント：計算結果が「22」と比較的大きな数字になっています。まずは「掛け算」をどこに入れるかから検討してみるのが良さそうです。
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正解：左の□に「×」、右の□に「−」正解は、左から順に「×（かける）」と「−（ひく）」を入れる、でした。
▼解説
記号を当てはめて計算すると、次のようになります。
8 × 3 − 2 = 22
算数のルール通り、まずは掛け算から計算しましょう。まず「8 × 3 = 24」を計算します。その結果から2を引くことで「24 − 2 = 22」となり、式が成立します。
このように、いくつかのパターンを頭の中でシミュレーションすることは、脳のトレーニングに非常に効果的です！
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)