【春らんまん】15万本の菜の花咲き誇る「佐世保市展海峰」サクラとの共演も《長崎》
標高165ｍの高さから、九十九島が一望できる「展海峰」。
展望台の下にある1ヘクタールほどの園地は今、一面に約15万本の菜の花 が咲き誇り、まるで黄色のじゅうたんのよう。
訪れる人々を楽しませています。
（子ども）
「きれい。お花が咲いているところ」
（佐世保市から）
「友達と一緒に菜の花を見て、お弁当食べて遊ぼうかなと(思って来た)。満開できれい。
このタイミングで良かった。(子どもが)のびのびしている」
ここには、花を開かせたサクラの木も。
黄色とピンクの共演を、今年も観ることができました。
毎年美しく咲きそろうように、地元の社会福祉法人の皆さんが15年以上前から管理をしているそうです。
（宮共生会 わらびの里 平原隆秀さん(78)）
「花もだいぶ咲いているので、園内の管理ということで作業に来ている。
苗一本、一本、植穴を掘りながら丁寧に植えている。本当にここまで咲いてよかった」
（宮共生会 わらびの里 林田政利さん(65)）
「お客さんに喜んでもらえるのが一番、私も嬉しい。“わぁーきれいだ” と言って、走って回られる姿が非常に楽しい」
見頃は4月上旬まで。
3月29日(日)には「展海峰菜の花ウォーク」が開催されるということです。