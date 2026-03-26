標高165ｍの高さから、九十九島が一望できる「展海峰」。

展望台の下にある1ヘクタールほどの園地は今、一面に約15万本の菜の花 が咲き誇り、まるで黄色のじゅうたんのよう。

訪れる人々を楽しませています。

（子ども）

「きれい。お花が咲いているところ」

（佐世保市から）

「友達と一緒に菜の花を見て、お弁当食べて遊ぼうかなと(思って来た)。満開できれい。

このタイミングで良かった。(子どもが)のびのびしている」

ここには、花を開かせたサクラの木も。

黄色とピンクの共演を、今年も観ることができました。

毎年美しく咲きそろうように、地元の社会福祉法人の皆さんが15年以上前から管理をしているそうです。

（宮共生会 わらびの里 平原隆秀さん(78)）

「花もだいぶ咲いているので、園内の管理ということで作業に来ている。

苗一本、一本、植穴を掘りながら丁寧に植えている。本当にここまで咲いてよかった」

（宮共生会 わらびの里 林田政利さん(65)）

「お客さんに喜んでもらえるのが一番、私も嬉しい。“わぁーきれいだ” と言って、走って回られる姿が非常に楽しい」

見頃は4月上旬まで。

3月29日(日)には「展海峰菜の花ウォーク」が開催されるということです。