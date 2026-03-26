「知っていたら無印マニア…!?」【無印良品週間】今こそトライしたい「世界の定番フード3選」実食リポ
【無印良品】知っていたら無印マニア!? 「世界の定番料理」3選
無印良品メンバーを対象に、全品（※一部除外品あり）10％オフになる「無印良品週間」が、2026年3月20日〜30日（ネットストアは31日10時）まで開催中です。
そこで今回は、「無印良品週間」だからこそぜひ試してほしい、日本ではあまりなじみがないけれど絶品な“世界の定番料理” をご紹介。無印マニアの筆者が実際に食べて感動した、台湾、インド、タイ料理の3品をチェックしてみてください。
1. 「手づくりキット チャオミーフェン（台湾の焼きビーフン干しえび入り）」390円
最初に紹介するのは、「手づくりキット チャオミーフェン（台湾の焼きビーフン干しえび入り）」169.5g（2人前）390円（税込）。チャオミーフェンとは、台湾で“おふくろの味”として親しまれている定番の家庭料理で、屋台グルメとしても人気の焼きビーフンです。
キットには、五香粉（ウーシャンフェン）が効いた炒めソース、ビーフン、干しえびとナッツのトッピングが入っています。シーフードや野菜など、好みの具材を用意すれば、フライパン1つで簡単に作ることができます。
筆者は商品の袋に書いてあった通り、えび8尾、小松菜4株、長ねぎ1本を加えて調理してみました（炒める際に油大さじ1が必要です）。
ひと口食べると、五香粉のエキゾチックな香りが広がる中にも、辛さは控えめでうまみがしっかり出ています。やわらかなビーフンは細めでボリューミーながら食べやすく、干しえびやナッツをトッピングしていることで風味豊かで食感もGood。
臭みやクセが少ないタイプの異国料理という感じで、家にある残り物の野菜を入れても十分楽しめそう！ お店クオリティーの味わいに感動する逸品です。
2. 「素材を生かしたカレー プラウンモイリー（海老のココナッツカレー）」350円
続いて紹介するのは、「素材を生かしたカレー プラウンモイリー（海老のココナッツカレー）」180g（1人前）350円（税込）。プラウンモイリーとは、南インド・ケララ州発祥のココナッツミルクをベースにしたえびカレーのこと。
この無印良品版はテレビ番組でも絶賛されていた人気商品で、えびのうまみ、レモンの酸味、マスタードシードの香ばしさが特徴。ココナッツミルクのコクとカレーリーフの香りがバランスよく調和しています。
実際に食べてみると、ルーはさらっとしていてスープカレーのような軽やかさ。「辛さレベル3」と記載されていますが、ココナッツの甘みが引き立つまろやかな味わいで、程よい辛さだと感じます。
やわらかいえびが5尾も入っていて満足感も十分。セミドライトマトのほのかな酸味がアクセントになり、最後まで飽きずに楽しめます。白米はもちろん、無印のナンと合わせるのもおすすめです。
3. 「手づくりキット ラープ（タイの香菜とライムの辛口そぼろ）」290円
最後にご紹介するのは、「手づくりキット ラープ（タイの香菜とライムの辛口そぼろ）」28g（2人前）290円（税込）。ラープとは、タイ東北部の代表的な肉サラダのことで、現地ではソウルフードとして知られている一品です。
キットには、ライムや魚醤を使ったソース、コリアンダーやスイートバジルが入ったハーブミックス、唐辛子入りの炒り米が入っています。
炒めたひき肉と和えるだけで、本格的なラープが完成します。筆者は、袋に記載されていた通りに、豚ひき肉200g、新玉ねぎ1／4個、小ネギ15gを入れて調理してみました。
ひと口目からエスニックな香りが広がり、食べ進めるほどにヒリヒリとした辛さと爽やかな酸味が際立ちます。新玉ねぎを生のまま加えることで、サラダのようなフレッシュな食感も楽しめます。
しっかり濃いめの味が白米と相性抜群で、日本食ではなかなか出会えないクセのある味わいが特徴です。お好きな人はパクチーを入れるのもおすすめです。
いかがでしたか。今回ご紹介した商品は、全て「無印良品」のオリジナル商品です。特に「無印良品週間」は、気になっている商品やまだ試したことのない商品に出会える絶好の機会。ぜひ店舗やネットストアでチェックしてみてください。
※商品の在庫状況は日々変動するため、紹介した商品が「在庫なし」となる場合もあります。あらかじめご了承ください
▼市岡 彩香プロフィール
グルメ情報を中心にWebメディア、雑誌などで執筆する傍ら、ナレーターやMCとして活動する「話せるフードライター」。トレンドのリサーチは欠かさず、年間500以上の新商品を試食。All About グルメガイド。
(文:市岡 彩香（フードライター）)